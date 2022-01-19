ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська страва увійшла до рейтингу найкращих у світі

Новость на русском →
Середа 19 січня 2022 10:14
Українська страва увійшла до рейтингу найкращих у світі Фото: Борщ названий одним з кращих супів (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Український борщ потрапив до рейтингу найкращих страв світу. Перша страва увійшла до трійки найсмачніших супів світу.

Топ опублікувало видання CNN.

Автор книги "Суп", а також відомий кухар Джанет Кларксон зазначає, що суп – одна з найдавніших і найпопулярніших страв у світі. Такою їжею наші пращури тамували голод, але також і лікувалися.

"Кожна культура має свій суп. У нього дуже давнє коріння. Колись давно люди варили в супі все - від черепаших панцирів до стебел бамбука", – додає Джанет Кларксон.

Як виглядає весь рейтинг

  1. Банга (Нігерія)
  2. Фо (В'єтнам)
  3. Борщ (Україна)
  4. Буйабес (Франція)
  5. Калду верде (Португалія)
  6. Чорба фрік (Алжир, Лівія і Туніс)
  7. Чупе-де-Камаронес (Перу)
  8. Гаспачо (Італія)
  9. Арахісовий суп (Західна Африка)
  10. Гамбо (США)
  11. Харіра (Марокко)
  12. Харчо (Грузія)
  13. Ланчьжоуская локшина (Китай)
  14. Мохинга (М'янма)
  15. Менюдо (Мексика)
  16. Мокека-де-Камарао (Бразилія)
  17. Сото аям (Індонезія)
  18. Том Ям (Таїланд)
  19. Тонкоцу рамен (Японія)
  20. Яйла (Туреччина)

Для довідки

Борщ є невід'ємною частиною української гастрономічної культури, хоча різновиди борщу зустрічаються і в польській, і в білоруській, і в литовській кухні.

За однією з версій, борщ був першого разу був приготований на місцевості Київської Русі ще в XIV столітті. Назва супу утворилося за допомогою кореня "бор" і стародавнього "щ": перший позначає "червоний" і відображає колір страви, другий – наявність в рецепті капусти.

Нагадаємо, що Макаревич засумнівався в тому, що борщ - українська страва.

Читайте РБК-Україна в Google News
борщ
LITE
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі