Українська страва увійшла до рейтингу найкращих у світі
Український борщ потрапив до рейтингу найкращих страв світу. Перша страва увійшла до трійки найсмачніших супів світу.
Топ опублікувало видання CNN.
Автор книги "Суп", а також відомий кухар Джанет Кларксон зазначає, що суп – одна з найдавніших і найпопулярніших страв у світі. Такою їжею наші пращури тамували голод, але також і лікувалися.
"Кожна культура має свій суп. У нього дуже давнє коріння. Колись давно люди варили в супі все - від черепаших панцирів до стебел бамбука", – додає Джанет Кларксон.
Як виглядає весь рейтинг
- Банга (Нігерія)
- Фо (В'єтнам)
- Борщ (Україна)
- Буйабес (Франція)
- Калду верде (Португалія)
- Чорба фрік (Алжир, Лівія і Туніс)
- Чупе-де-Камаронес (Перу)
- Гаспачо (Італія)
- Арахісовий суп (Західна Африка)
- Гамбо (США)
- Харіра (Марокко)
- Харчо (Грузія)
- Ланчьжоуская локшина (Китай)
- Мохинга (М'янма)
- Менюдо (Мексика)
- Мокека-де-Камарао (Бразилія)
- Сото аям (Індонезія)
- Том Ям (Таїланд)
- Тонкоцу рамен (Японія)
- Яйла (Туреччина)
Для довідки
Борщ є невід'ємною частиною української гастрономічної культури, хоча різновиди борщу зустрічаються і в польській, і в білоруській, і в литовській кухні.
За однією з версій, борщ був першого разу був приготований на місцевості Київської Русі ще в XIV столітті. Назва супу утворилося за допомогою кореня "бор" і стародавнього "щ": перший позначає "червоний" і відображає колір страви, другий – наявність в рецепті капусти.