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Смачні ліниві хачапурі всьо за 10 хвилин: рецепт від відомого кулінара

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Четвер 19 травня 2022 18:11
Смачні ліниві хачапурі всьо за 10 хвилин: рецепт від відомого кулінара Рецепт хачарі від Лізи Глінської (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Відома кулінарка Ліза Глінська поділилась рецептом лінивих хачапурі, на приготування яких доведеться витратити всього 10 хвилин.

Про спосіб приготування вона розповіла у програмі "Ранок з Україною".

Для приготування смачних хачапурі знадобляться:

  • Борошно - 150 г;
  • Яйця - 50 г (1 шт.);
  • Молоко - 250 мл;
  • Сир сулугуні - 200 г;
  • Масло - 30 г;
  • Сіль - до свого смаку.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку потрібно натерти сир. Далі в окремій мисці змішати до однорідної консистенції борошно, яйце, молоко та сіль. До тіста додати сир і ретельно перемішати.

Смачні ліниві хачапурі всьо за 10 хвилин: рецепт від відомого кулінараСпосіб приготування хачапурі (скрін з відео)

Після цього розігрійте пательню з невеликою кількістю рослинної олії та викладіть на неї половину готового тіста, накрийте кришкою. Смажити потрібно по три хвилини з кожної сторони.

Смачні ліниві хачапурі всьо за 10 хвилин: рецепт від відомого кулінара

Спосіб приготування хачапурі (скрін з відео)

Готове хачапурі викладіть на тарілку і змастіть вершковим маслом. Смачного!

Смачні ліниві хачапурі всьо за 10 хвилин: рецепт від відомого кулінараСмачні ліниві хачапурі всьо за 10 хвилин: рецепт від відомого кулінараСпосіб приготування хачапурі (скрін з відео)

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