Смачні ліниві хачапурі всьо за 10 хвилин: рецепт від відомого кулінара
Відома кулінарка Ліза Глінська поділилась рецептом лінивих хачапурі, на приготування яких доведеться витратити всього 10 хвилин.
Про спосіб приготування вона розповіла у програмі "Ранок з Україною".
Для приготування смачних хачапурі знадобляться:
- Борошно - 150 г;
- Яйця - 50 г (1 шт.);
- Молоко - 250 мл;
- Сир сулугуні - 200 г;
- Масло - 30 г;
- Сіль - до свого смаку.
Легкий спосіб приготування:
Спочатку потрібно натерти сир. Далі в окремій мисці змішати до однорідної консистенції борошно, яйце, молоко та сіль. До тіста додати сир і ретельно перемішати.
Спосіб приготування хачапурі (скрін з відео)
Після цього розігрійте пательню з невеликою кількістю рослинної олії та викладіть на неї половину готового тіста, накрийте кришкою. Смажити потрібно по три хвилини з кожної сторони.
Спосіб приготування хачапурі (скрін з відео)
Готове хачапурі викладіть на тарілку і змастіть вершковим маслом. Смачного!
Спосіб приготування хачапурі (скрін з відео)
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