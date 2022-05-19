Смачні ліниві хачапурі всьо за 10 хвилин: рецепт від відомого кулінара

Відома кулінарка Ліза Глінська поділилась рецептом лінивих хачапурі, на приготування яких доведеться витратити всього 10 хвилин.

Про спосіб приготування вона розповіла у програмі "Ранок з Україною".

Для приготування смачних хачапурі знадобляться:

Борошно - 150 г;

Яйця - 50 г (1 шт.);

Молоко - 250 мл;

Сир сулугуні - 200 г;

Масло - 30 г;

Сіль - до свого смаку.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку потрібно натерти сир. Далі в окремій мисці змішати до однорідної консистенції борошно, яйце, молоко та сіль. До тіста додати сир і ретельно перемішати.

Спосіб приготування хачапурі (скрін з відео)

Після цього розігрійте пательню з невеликою кількістю рослинної олії та викладіть на неї половину готового тіста, накрийте кришкою. Смажити потрібно по три хвилини з кожної сторони.

Спосіб приготування хачапурі (скрін з відео)

Готове хачапурі викладіть на тарілку і змастіть вершковим маслом. Смачного!

Спосіб приготування хачапурі (скрін з відео)