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Як приготувати смачний зелений борщ: маленькі секрети з традиційного рецепта

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Вівторок 10 травня 2022 14:43
Як приготувати смачний зелений борщ: маленькі секрети з традиційного рецепта Фото: як приготувати найсмачніший зелений борщ (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зелений борщ - це весняна традиційна страва української кухні. Як тільки в травні на ринках з'являється свіжа сезонна зелень, господині відразу ж починають готувати це ароматне перша страва.

Як приготувати справжній зелений борщ за класичним рецептом і які секрети потрібно знати - читайте нижче.

Інгредієнт:

  • Шматочок м'яса або курка - для бульйону
  • Картопля - 2-3 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля -1 шт.
  • Щавель -1 пучок
  • Зелена цибуля - ½ пучка
  • Кріп, петрушка - на смак
  • Лавровий лист, чорний перець, сіль - на смак.
  • Яйця - 2 шт.
  • Масло (вершкове або рослинне)

Спосіб приготування

М'ясо ріжемо шматочками, заливаємо водою і ставимо каструлю на вогонь. Після закипання в разі потреби знімаємо плівку. Додаємо сіль, перець, лавровий лист. Варимо бульйон 30-40 хвилин.

Чистимо картоплю і ріжемо його кубиками, додаємо в бульйон. Відварюємо яйця - занурюємо їх в холодну воду, ставимо на вогонь, даємо закипіти та варимо 10 хвилин. Потім охолоджуємо.

Моркву очищаємо, натираємо на тертці. Ріжемо дрібно цибулю. Пасеруємо овочі на маслі 5-7 хвилин і додаємо в бульйон. Щавель ретельно промиваємо і дрібно нарізаємо разом з черешками. Дрібно ріжемо зелень і разом з щавлем додаємо в бульйон. Додаємо на смак спеції.

Перемішуємо і доводимо до кипіння. В кінці додаємо яйця, нарізані половинками або шматочками - на смак. Накриваємо кришкою і даємо настоятися 20 хвилин.

Подають зелений борщ з чорним хлібом, часником або часниковими булочками.

Секрети смачного зеленого борщу

Справжній зелений борщ вариться на м'ясному бульйоні. Але можна зробити й вегетаріанський, без м'яса. Щоб зі свинини бульйон був не дуже жирним, можна відварити м'ясо, потім промити його, воду злити та відварити його ще раз – так він буде легше і прозоріше.

Щоб бульйон був ніжним і чистим – варити його потрібно на невеликому вогні. Це збільшить час готування, але смак буде більш насиченим.

Щавель в борщ потрібно різати разом з живцями - в них міститься найбільше кислоти. Яйця можна нарізати кружечками або четвертинками. А для насиченості додайте всю зелень - зелену цибулю, кріп, петрушку. Можна використовувати також шпинат. Після додавання зелені, варіть не більше 3-5 хвилин, щоб не зіпсувати смак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати халву власними руками в домашніх умовах.

А також писали про те, як можна приготувати пельмені без каструлі та сковорідок.

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