ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рецепт мармурового рулету зі свинини: готується неймовірно легко і швидко

Новость на русском →
Середа 23 лютого 2022 10:07
Рецепт мармурового рулету зі свинини: готується неймовірно легко і швидко Фото: Рецепт мармурового рулету зі свинини (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кулінар Сергій Поканевич розповів, як швидко і легко можна приготувати мармурове м'ясо зі шматка свинячої шиї. Цей рулет може стати відмінною заміною ковбаси та підійде для будь-якого святкового столу.

Свій рецепт кулінар розмістив в Instagram.

Інгредієнт:

  • Свиняча шия – 1 кг
  • Часник - 1 головка
  • Гірчиця - 2 ч. ложки
  • Сіль, перець, коріандр, інші спеції – на смак.
  • Вода для варіння

Спосіб приготування:

Експерт розповів, що підготовка до приготування м'яса займає не більше п'яти хвилин. І сам рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть новачок на кухні.

Шматок свинячої шиї потрібно розрізати ножем так, щоб вийшов один тонкий і широкий шар. Потім м'ясо потрібно трохи посолити та поперчити.

Далі потрібно взяти звичайну гірчицю і розподілити її по всій поверхні м'яса. Інші спеції - до свого смаку. Можна додати коріандр, суху зелень або будь-які інші, які вам подобаються.

Потім по м'ясу потрібно розподілити очищений часник. Можна цілими зубчиками, а можна їх дрібно нарубати. Часник і гірчицю потрібно трохи втерти в м'ясо.

Потім м'ясо скручуємо рулетом і закріплюємо нитками. Після - опускаємо в каструлю, заливаємо водою. У воду додаємо сіль і лавровий лист.

Після того як вода закипить, зменшуємо газ і даємо повариться 40 хвилин. М'ясо потрібно остудити та зняти нитки.

І вас вийде шикарне мармурове м'ясо у вигляді рулету.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за якими рецептами готувати млинці, щоб вони точно вийшли.

А також розповідали про те, як приготувати гуляш по швидкому рецепту 1956 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
Дієтологи розповіли від чого слід відмовитися заради здорової шкіри
Дієтологи розповіли від чого слід відмовитися заради здорової шкіри