Вкусные ленивые хачапури всего за 10 минут: рецепт от известного кулинара

Известная кулинарка Лиза Глинская поделилась рецептом ленивых хачапури, на приготовление которых придется потратить всего 10 минут.

О способе приготовления она рассказала в программе "Ранок з Україною".

Для приготовления вкусных хачапури понадобятся:

Мука - 150 г;

Яйца - 50 г (1 шт.);

Молоко - 250 мл;

Сыр сулугуни - 200 г;

Масло - 30 г;

Соль - по своему вкусу.

Легкий способ приготовления:

Сначала нужно натереть сыр. Далее в отдельной миске смешать до однородной консистенции муку, яйцо, молоко и соль. К тесту добавить творог и тщательно перемешать.

Способ приготовления хачапури (скрин с видео)

После этого разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выложите на нее половину готового теста, накройте крышкой. Жарить нужно по три минуты с каждой стороны.

Способ приготовления хачапури (скрин с видео)

Готовое хачапури выложите на тарелку и смажьте сливочным маслом. Приятного аппетита!

Способ приготовления хачапури (скрин с видео)