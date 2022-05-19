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Вкусные ленивые хачапури всего за 10 минут: рецепт от известного кулинара

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 18:11
Вкусные ленивые хачапури всего за 10 минут: рецепт от известного кулинара Рецепт хачари от Лизы Глинской (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Известная кулинарка Лиза Глинская поделилась рецептом ленивых хачапури, на приготовление которых придется потратить всего 10 минут.

О способе приготовления она рассказала в программе "Ранок з Україною".

Для приготовления вкусных хачапури понадобятся:

  • Мука - 150 г;
  • Яйца - 50 г (1 шт.);
  • Молоко - 250 мл;
  • Сыр сулугуни - 200 г;
  • Масло - 30 г;
  • Соль - по своему вкусу.

Легкий способ приготовления:

Сначала нужно натереть сыр. Далее в отдельной миске смешать до однородной консистенции муку, яйцо, молоко и соль. К тесту добавить творог и тщательно перемешать.

Вкусные ленивые хачапури всего за 10 минут: рецепт от известного кулинараСпособ приготовления хачапури (скрин с видео)

После этого разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выложите на нее половину готового теста, накройте крышкой. Жарить нужно по три минуты с каждой стороны.

Вкусные ленивые хачапури всего за 10 минут: рецепт от известного кулинара

Способ приготовления хачапури (скрин с видео)

Готовое хачапури выложите на тарелку и смажьте сливочным маслом. Приятного аппетита!

Вкусные ленивые хачапури всего за 10 минут: рецепт от известного кулинараВкусные ленивые хачапури всего за 10 минут: рецепт от известного кулинараСпособ приготовления хачапури (скрин с видео)

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