Як довго можна зберігати олів'є, шубу і холодець: про це багато хто не знає
Традиційні новорічні страви: олів'є, шуба, салат з крабовими паличками, мімоза, холодець - скоро стануть частиною святкової вечері багатьох з нас. Але не всі знають, що більшість з них мають вкрай обмежений термін зберігання, а деякі хитрощі допоможуть зберегти свіжість і придатність цих продуктів на довше.
Чи можна доїдати тазик з олів'є ще й на Різдво, розповіла мікробіолог і бактеріолог Оксана Вольська.
Перш за все експерт радить відмовитися від "культу їжі" на Новий рік і віддати перевагу легким закускам або фруктам.
"Найбільш небезпечні салати, які заправлені майонезом і сметаною, рибні страви, а також солодощі, що зроблені з великою кількістю кремів і яєць", - радить Вольська.
Як довго зберігається олів'є, і як продовжити йому життя
Щоб зробити вживання салату найбільш безпечним, овочі слід запекти у фользі, нарізати і зберігати в окремих від білковмісних продуктів контейнерах. Змішувати і заправляти салат потрібно безпосередньо перед поїданням.
Після заправки олів'є можна зберігати не більше 4 годин, а без заправки він протримається до 40 годин. За умови, що в ньому не буде огірків і цибулі (їх додають безпосередньо при заправці).
А ось залишки заправленого салату краще викинути.
"З ранку ви берете свій улюблений тазик з ненаправленим олів'є, додаєте огірки , заправку - і у вас перший сніданок нового року", - говорить біолог.
Терміни зберігання новорічних салатів експерт наводить такі:
- Заправлений олів'є - 4 години (незаправлений 40 годин),
- Шуба - 24 години (включаючи час просочення),
- Крабовий салат - 24 години заправлений і 48 годин незаправлений,
- Фаршировані яйця - 2-3 доби (за умови, що вони були зварені вкруту не менше 15 хвилин)
- Холодець - 3-4 дні.
До слова, холодець можна заморожувати і зберігати 1-2 місяці. Якщо не захочеться холодцю, розтопіть його, і у вас готова основа для супу.
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