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Безплатні аналізи в Україні: які з них входять в обов'язковий пакет послуг

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 14:16
Безплатні аналізи в Україні: які з них входять в обов'язковий пакет послуг Аналізи в Україні можна здати безплатно (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні можна безплатно отримати медичні послуги, які входять в Програму медичних гарантій. У цю програму входять аналізи, які в поліклініках і лабораторних центрах роблять виключно за електронним направленням сімейного лікаря і безплатно.

Які саме аналізи роблять в Україні безплатно, перерахували на Урядовому порталі.

Окремого пакета з аналізами немає, але більшість з них входять в інші пакети медичних гарантій. Наприклад, в пакет безоплатної первинної медичної допомоги або в пакет амбулаторної допомоги.

Кожен пацієнт, який уклав договір з сімейним лікарем, має право на безплатний, гарантований державою, список медичних послуг первинної ланки. Список всіх послуг, які входять у пакет первинної медичної допомоги, чітко встановлені та затверджені наказом МОЗ №504.

Які аналізи в Україні можна зробити безплатно:

  • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
  • Загальний аналіз сечі
  • Загальний аналіз на холестерин
  • Аналіз на глюкозу в крові
  • Тест на вагітність
  • Тест на тропінін
  • Тест на ВІЛ-інфекцію
  • Тест на вірусні гепатити
  • Тест на виявлення антигену SARS-CoV-2

Щоб зробити ці аналізи, пацієнту достатньо звернутися до свого сімейного лікаря та отримати направлення в лабораторію

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОЗ опублікував інтерактивну карту місць, де можна безплатно здати тест на COVID-19.

А також розповідали про те, що обстеження серця в Україні можна зробити безплатно – що доступно.

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