Военнобязанным украинцам могут вручить повестку на работе: при каких условиях

В рамках объявленной мобилизации в Украине работодатель может вручать повестки сотрудникам на работе и это будет законным.

При каких условиях он может это сделать - читайте в материале Styler.

Что нужно знать

Работодатели имеют право вручать повестки своим военнообязанным работникам. Это предусмотрено постановлением Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Согласно новым правилам военного учета принять на работу или обучение военнообязанного могут только после взятия его на военный учет.

А женщин, которые учатся на медицинских профессиях, берут на учет на последнем курсе обучения.

Работодатели также обязаны сообщать территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СПЕ) данные о взятии на работу и увольнении сотрудников, а также предоставлять информацию о них, пока они работают в компании.

Отметим, что работодатель может сообщать и вручать повестки своим подчиненным только, если получил соответствующее распоряжение от начальника ТЦК и СП.

Что должен сделать работодатель