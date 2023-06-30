ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военнобязанным украинцам могут вручить повестку на работе: при каких условиях

Новина українською →
Пятница 30 июня 2023 08:59
Военнобязанным украинцам могут вручить повестку на работе: при каких условиях Фото: Работодатель может вручить повестку сотруднику (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В рамках объявленной мобилизации в Украине работодатель может вручать повестки сотрудникам на работе и это будет законным.

При каких условиях он может это сделать - читайте в материале Styler.

Что нужно знать

Работодатели имеют право вручать повестки своим военнообязанным работникам. Это предусмотрено постановлением Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Согласно новым правилам военного учета принять на работу или обучение военнообязанного могут только после взятия его на военный учет.

А женщин, которые учатся на медицинских профессиях, берут на учет на последнем курсе обучения.

Работодатели также обязаны сообщать территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СПЕ) данные о взятии на работу и увольнении сотрудников, а также предоставлять информацию о них, пока они работают в компании.

Отметим, что работодатель может сообщать и вручать повестки своим подчиненным только, если получил соответствующее распоряжение от начальника ТЦК и СП.

Что должен сделать работодатель

  • выдать приказ (распоряжение) об извещении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК и СП;
  • вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК и СП;
  • письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК и СП о лицах из числа призывников, военнообязанных и временно нетрудоспособных резервистов, находятся в отпуске или командировке;
  • обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием таких лиц в соответствующие ТЦК и СП.

Как мы ранее писали, в Украине могут отменить отсрочку от призыва определенным категориям мужчин.

Напомним, что адвокат рассказал, как узнать, находитесь ли вы в розыске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине армия Повестка