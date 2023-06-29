В Украине могут отменить отсрочку от призыва определенным категориям мужчин: кого коснется

В Украине могут сузить круг военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от призыва в армию. Речь идет о тех мужчинах, у кого есть родственники с инвалидностью.

Кого коснутся изменения об отсрочке

Ранее отсрочку от мобилизации можно было получить при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы, а именно: жена (муж), родители или родители жены (супруга).

Теперь же, согласно документу, не служить можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных ухаживать за человеком с инвалидностью.

Теперь абзац 11 части I статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" дополняет правка, в которой говорится, что право на отсрочку положено "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Отметим, что законопроект вступит в силу при том условии, что его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Как получают отсрочку от мобилизации

Если вы не подлежите призыву во время мобилизации в соответствии с законом, это еще не означает, что у вас автоматически есть отсрочка. Чтобы получить отсрочку от призыва при мобилизации при наличии для этого условий, вам нужно подать заявление об отсрочке и добавить к нему документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву.

Такое заявление следует подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомата) по месту военного учета или призыва. Вы можете подать заявление об отсрочке при получении повестки или когда нужно получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу.