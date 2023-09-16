Военный учет женщин. Что будет в случае неявки и что об этом думают военные ВСУ

До 1 октября женщины в Украине должны встать на военный учет в ТЦК СП. И хотя присоединиться к рядам ВСУ может любая желающая женщина, нынешний приказ касается только медицинских специальностей.
Подробнее об учете и что об этом думают сами военные - читайте в материале Styler ниже.
Военный учет женщин 2023 регулируется указом Минобороны Украины №35. В соответствие с ним до 1 октября на военном учете будут стоять:
При этом все они должны быть призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет.
Для определения того, подлежит ли женщина установлению на учет, считается и специальность по диплому, и по месту работы. Если женщина окончила медицинскую ВУЗ, но не работает по специальности, ей все равно нужно стать на учет.
В общем, процедура постановки на учет женщин не отличается от той, которая предусмотрена для мужчин. Медкомиссия устанавливает, пригодна ли женщина к военной службе. Кстати, женщины должны дополнительно пройти осмотр у гинеколога.
Среди документов, которые необходимо иметь с собой:
Обратите внимание, что не все женщины медицинских специальностей подлежат взятию на учет. Беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске признаются непригодными независимо от недели беременности.
А матери имеют право на отсрочку, если:
Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил военного учета во время военного положения могут наложить штраф от 850 до 1 700 гривен.
Важно также понимать еще одну вещь:
"Постановка на военный учет - это еще не мобилизация женщин, ведь медкомиссия может признать женщину непригодной или ограниченно годной по состоянию здоровья. Но в дальнейшем они действительно могут быть мобилизованы (чаще всего как боевые медики) или привлечены для выполнения определенных работ", - обьяснятет управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.
Мы также поинтересовались у украинских военных, что они думают по поводу такого новшества.
Пресофицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик стала в ВСУ добровольцем после гибели на фронте жениха Александра Махова. Она говорит, что в ВСУ очень нужны профессиональные специалисты.
"На войне катастрофически не хватает профессиональных медиков. Если бы тогда, в Довгеньком, вместе с моим Сашей был специалист, шансов спасти его было бы гораздо больше. К тому же за 9 лет войны, женщины в армии показали себя на высоком уровне. Все привыкли, что в каждом подразделении есть женщины, которые наравне с мужчинами", - рассказала она Styler.
Она добавляет, что война будет продолжительной, поэтому каждому и каждой следует быть готовыми.
"Пока другие путешествуют, учатся, развиваются, открывают бизнесы, мы теряем свои лучшие годы и уже стали психологически нестабильными. Я призываю гражданских женщин и мужчин учиться, проходить медицинские курсы и готовить себя морально к службе в рядах ВСУ. Потому что кто как не мы?" - размышляет Блищик.
А младший сержант 68-й отдельной егерской бригады имени Алексы Довбуша Павел Прижегодский напоминает, что мы воюем со страной, значительно превосходящей количественно. Поэтому, по его мнению, приказ Минобороны вполне закономерный. В то же время Павел не скрывает гордости за женщин в ВСУ.
"Я очень восхищаюсь девушками, которые служат. Больше всего я виделся с медиками. Они действительно для меня героини нашего времени. Они делают титаническую работу, имеют стальные нервы. И за это лично я очень сильно их уважаю", - делится с нами военный.
Какие специальности также могут быть призывными и кто из известных певиц проходил военную службу - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.
Раньше мы рассказывали, с какими болезнями теперь будут призывать на службу.
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