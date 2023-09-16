Військовий облік жінок. Що буде в разі неявки та що про це думають військові ЗСУ

Хто повинен стати на військовий облік

Військовий облік жінок 2023 регулюється наказом Міноборони України №35. Згідно з ним до 1 жовтня на військовому обліку будуть стояти:

лікарки

медсестри

стоматологи

фармацевти

При цьому усі вони повинні бути призовного віку, тобто від 18 до 60 років.

Для визначення того, чи підлягає жінка встановленню на облік рахується і спеціальність за дипломом, і за місцем роботи. Якщо жінка закінчила медичний виш, але не працює за фахом, їй все одно потрібно стати на облік.

Загалом процедура постановки на облік жінок не відрізняється від тої, яка передбачена для чоловіків. Медкомісія встановлює, чи придатна жінка до військової служби. До речі, жінки повинні додатково пройти огляд у гінеколога.

Серед документів, які необхідно мати з собою:

заява

паспорт чи ID-картка

ідентифікаційний номер

диплом

довідка з місця роботи

документи, які підтверджують певні сімейні обставини: свідоцтва про народження дітей чи документ про опіку, свідоцтво про шлюб та особливі документи про стан здоров'я

фотокартки

Зауважте, що не всі жінки медичних спеціальностей підлягають взяттю на облік. Вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці, визнаються непридатними незалежно від тижня вагітності.

А матері мають право на відстрочку, якщо:

виховують дітей самостійно

мають трьох і більше неповнолітніх дітей

виховують дитину з інвалідністю

батько дитини вже служить у ЗСУ

Що буде в разі неприбуття до ТЦК СП

Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил військового обліку під час воєнного стану можуть накласти штраф від 850 до 1 700 гривень.

Важливо також розуміти ще одну річ:

"Постановка на військовий облік - це ще не мобілізація жінок, адже медкомісія може визнати жінку непридатною чи обмежено придатною за станом здоров’я. Але надалі вони дійсно можуть бути мобілізовані (найчастіше як бойові медики) чи залучені для виконання певних робіт", - пояснює керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Що думають військові про облік жінок

Ми також поцікавилися в українських військових, що вони думають з приводу такого нововведення.

Пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Анастасія Блищик стала в ЗСУ доброволицею після загибелі на фронті нареченого Олександра Махова. Вона каже, що в ЗСУ дуже потрібні фахові спеціалісти.

"На війні катастрофічно не вистачає професійних медиків. Якби тоді, в Довгенькому, разом з моїм Сашком був фахівець, шансів врятувати його було б набагато більше. До того ж за 9 років війни, жінки в армії показали себе на високому рівні. Усі звикли, що в кожному підрозділі є жінки, які на рівні з чоловіками", - розповіла вона Styler.

Вона додає, що війна буде тривалою, тому кожному та кожній варто бути готовими.

"Поки інші подорожують, навчаються, розвиваються, відкривають бізнеси, ми втрачаємо свої найкращі роки та вже стали психологічно нестабільними. Я закликаю цивільних жінок та чоловіків навчатися, проходити медичні курси та готувати себе морально до служби в лавах ЗСУ. Бо, хто як не ми?" - роздумує Блищик.

А молодший сержант 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Павло Прижегодський нагадує, що ми воюємо з країною, яка значно переважає кількісно. Тому, на його думку, наказ Міноборони є цілком закономірним. Водночас Павло не приховує гордості за жінок у ЗСУ.

"Я дуже захоплююся дівчатами, які служать. Найбільше я бачився з медиками. Вони насправді для мене героїні нашого часу. Вони роблять титанічну роботу, мають сталеві нерви. І за це особисто я дуже сильно їх поважаю", - ділиться з нами військовий.

Які спеціальності також можуть бути призовними та хто з відомих співачок проходив військову службу - дивіться в новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.