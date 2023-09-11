Юрист развенчала распространенный миф о мобилизации в Украине: о чем идет речь

В Украине распространяют информацию о том, что мужчин, у которых третий ребенок родился после октября 2022 года, будут считать "уклонистами" от мобилизации.

Что нужно знать о мобилизации многодетных мужчин

Напомним, что по закону мужчинам, имеющим трое и больше несовершеннолетних детей, предоставляется отсрочка.

"Мы получили много запросов по этому вопросу в течение последней недели. Основания об отсрочке от мобилизации у нас регулируются законом Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Поэтому каждый может открыть закон на сайте Верховной Рады и проверить статью 23. Именно в ней указаны основания для отсрочки от мобилизации, в том числе и для мужчин, в которых трое и больше детей", - говорит юрист.

Отметим, что в законе нет предписания о том, что дети, рожденные после октября 2022 года, являются основанием для того, чтобы считать мужчину "уклонистом".

"Если вам на глаза попадается подобная сомнительная информация, стоит самому ее проверять, открыв закон, которым руководствуются ТЦК и СП во время назначения отсрочки. Никаких законопроектов или подтвержденной информации о том, что мужчины, у которых третий ребенок родился после октября 2022 года, можно считать уклонистами - нет. Это просто слухи, которые распространяют в каналах Telegram", - пояснила Левченко.

Она призвала не поддаваться панике и проверять всю информацию, которая у вас вызывает сомнения.

Какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации

"Уклонист" - это человек, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда об уклонении от мобилизации. То есть, его должны признать виновным в судебном порядке.

При этом подчеркнем, что если на мужчину ТЦК и СП наложили административную ответственность, то он считается правонарушителем, а не уклоняющимся.

Также отметим, что если мужчина получил повестку и не пришел в военкомат, то на него накладывается штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - от 3400 до 5100 грн. Решение об этом принимает ТЦК и СП.

Наказание же за уклонение от мобилизации предусмотрено статьей 336. Это преступление карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.