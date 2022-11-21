Военный, которого бабушка встречала на коленях в Херсоне, рассказал об этом трогательном моменте

Героем чувственного видео оказался военный из 59 бригады с позывным "Арчи". Парень говорит, что момент встречи произошел совершенно случайно и не был запланирован.

"Мы ехали на оперативную задачу через улицу, на которой я жил. И, проезжая мимо дома, совершенно случайно увидел, калитка была открыта. И я увидел, что стоит бабушка, мы сразу остановили машину", - говорит боец.

Он рассказывает, что вспоминая этот момент, хочет проживать его снова и снова.

В ходе разговора оказалось, что бабушка "Арчи" была активной партизанкой на стороне ВСУ. К ней даже приходили россияне, о чем внук несомненно знает.

"У меня есть видео, где они приходили к нам домой... Так получилось, что я - член "Нацкорпуса" в Херсоне. Они приходили домой с моим фото, утверждая, что я опасен для РФ", - вспоминает боец.

Кроме того, оккупанты толкали его бабушку, копались в вещах. Поэтому мотивации вернуться домой стало больше, чем произошло, признается "Арчи".

Как бабушка встретила внучка?

12 ноября в сеть попало видео встречи бабушки, пережившей оккупацию Херсона, и внука, освобождавшего город. Видео показал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"На этом видео один из членов нашей команды заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка", - написал он.