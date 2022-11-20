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Зеленский об освобождении Херсона: это аналогия битв, которые становились переломными

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Херсон, Воскресенье 20 ноября 2022 12:18
Зеленский об освобождении Херсона: это аналогия битв, которые становились переломными Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Операция по освобождению Херсона для Украины является аналогией переломных битв в прошлых войнах. Успех ВСУ усилил уверенность украинцев в победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

"Освободительная операция наших сил обороны в Херсоне является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые становились переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа - хотя еще и приходилось воевать ради нее", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что украинцы после освобождения Херсона еще больше убедились в предстоящей победе над Россией.

Фото: Зеленский сравнил освобождение Херсона с переломными битвами (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, украинские военные 11 ноября сообщили, что вошли в Херсон.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что операция по освобождению города продолжалась с начала сентября.

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