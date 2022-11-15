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"Мы охраняем СБУ": в Херсоне заключенные "отшили" оккупантов, предлагавших им сотрудничество

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Вторник 15 ноября 2022 11:59
"Мы охраняем СБУ": в Херсоне заключенные "отшили" оккупантов, предлагавших им сотрудничество Херсонские заключенные охраняли здание СБУ (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Херсоне заключенные СИЗО отказали оккупантам в сотрудничестве и даже не выходили из своих камер. Они охраняли здание СБУ в городе, чтобы его не занял и не повредил враг.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"25 лет прослужил в криминальной полиции, 2014-1017 гг. прошел войну, соответственно думал, что видел почти все, но ошибался", - пишет бывший работник правоохранительных органов.

Он говорит, что к нему на улице в Херсоне обратился бывший оперативник Евгений Калинин. Ранее его приговорили к девяти годам тюрьмы за совершение ДТП.

Мужчина рассказал, что россияне выгнали их из камер СИЗО и попросил организовать его охрану, ведь там остались личные дела осужденных. А еще попросил забрать труп другого заключенного.

&quot;Мы охраняем СБУ&quot;: в Херсоне заключенные &quot;отшили&quot; оккупантов, предлагавших им сотрудничество

Херсонский следственный изолятор (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Приехав в следственный изолятор, полицейские встретили другого мужчину, пожизненно осужденного Вадима Ковальчука, который искал стражей порядка, чтобы сдаться. Он также рассказал, что они с товарищами охраняли от россиян здание СБУ, когда они выпустили всех заключенных.

"Нас было 15, двое не вышли из камеры, остались ждать возвращения охраны, часть побежала на оккупированную территорию, а мы втроем охраняем здание СБУ", - рассказал Ковальчук.

&quot;Мы охраняем СБУ&quot;: в Херсоне заключенные &quot;отшили&quot; оккупантов, предлагавших им сотрудничество&quot;Мы охраняем СБУ&quot;: в Херсоне заключенные &quot;отшили&quot; оккупантов, предлагавших им сотрудничество

&quot;Мы охраняем СБУ&quot;: в Херсоне заключенные &quot;отшили&quot; оккупантов, предлагавших им сотрудничество

Узники Херсонского СИЗО (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Мы рассказывали о том, как оккупанты требовали код от мультиварки, думая, что это сейф с деньгами.

А еще показывали штаб оккупантов в Херсоне. Без отвращения невозможно смотреть...

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Херсон окупанти полиция