"Мы охраняем СБУ": в Херсоне заключенные "отшили" оккупантов, предлагавших им сотрудничество
В Херсоне заключенные СИЗО отказали оккупантам в сотрудничестве и даже не выходили из своих камер. Они охраняли здание СБУ в городе, чтобы его не занял и не повредил враг.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"25 лет прослужил в криминальной полиции, 2014-1017 гг. прошел войну, соответственно думал, что видел почти все, но ошибался", - пишет бывший работник правоохранительных органов.
Он говорит, что к нему на улице в Херсоне обратился бывший оперативник Евгений Калинин. Ранее его приговорили к девяти годам тюрьмы за совершение ДТП.
Мужчина рассказал, что россияне выгнали их из камер СИЗО и попросил организовать его охрану, ведь там остались личные дела осужденных. А еще попросил забрать труп другого заключенного.
Херсонский следственный изолятор (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
Приехав в следственный изолятор, полицейские встретили другого мужчину, пожизненно осужденного Вадима Ковальчука, который искал стражей порядка, чтобы сдаться. Он также рассказал, что они с товарищами охраняли от россиян здание СБУ, когда они выпустили всех заключенных.
"Нас было 15, двое не вышли из камеры, остались ждать возвращения охраны, часть побежала на оккупированную территорию, а мы втроем охраняем здание СБУ", - рассказал Ковальчук.
Узники Херсонского СИЗО (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
Мы рассказывали о том, как оккупанты требовали код от мультиварки, думая, что это сейф с деньгами.
А еще показывали штаб оккупантов в Херсоне. Без отвращения невозможно смотреть...