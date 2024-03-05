Военком рассказал, где сейчас чаще всего раздают повестки

Мобилизация в Украине продолжается и в рамках нее военнообязанным раздают повестки в армию.

Где это делается чаще всего, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина в интервью "Телеграф".

Что нужно знать о повестках

В прошлом году гражданам Украины стали рассылать повестки для обновления военно-учетных данных не только по месту жительства, но и в общественных местах, включая спортзалы, что вызвало негативную реакцию среди населения.

Важно отметить, что в первые годы напоминания о военнообязанных о необходимости обновления данных происходили путем раздачи повесток по месту жительства, а это практиковалось и в мирное время для призывников.

Согласно высказыванию Истомина, некоторые люди скрывались от вызова на срочную службу, не открывая дверь, или родные указывали, что такого человека здесь нет.

По его словам, сейчас большое количество людей проживает не по месту регистрации и давно не обновляло данные.

"Ок, человек не хочет общаться с представителями ТЦК и СП дома, тогда они общаются с ним в общественных местах: на улицах, блокпостах и т.д. Кстати, многие граждане, которых призывают сейчас за мобилизацией, это те, кому нужен был толчок. Не раз слышал от них: "Я ждал повестку, но сам не уходил. Также бывают случаи, когда военнообязанные просят выписать им повестку, - рассказал майор.

Еще одним методом оповещения является передача предписаний (повесток) на предприятия, где руководитель распределяет их среди подчиненных. Государственные органы власти все активнее вмешиваются в этот процесс.

Пока сотрудники ТЦК практически не ходят по месту жительства граждан, поскольку в этом немного смысла.

"Проверяют документы на улицах. Это делают люди из военнослужащих ВСУ (а ТЦК и СП являются структурным подразделением ВСУ), наделенные соответствующими полномочиями военным комендантом. Кстати, наши представители начали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта он был зафиксирован с обеих сторон и на этом было меньше манипуляций", - резюмировал военком.