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Військком розповів, де зараз найчастіше роздають повістки

Вівторок 05 березня 2024 12:25
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Військком розповів, де зараз найчастіше роздають повістки Де в Україні найбільше роздають повістки (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні продовжується та в рамках неї військовозобовязаним роздають повістки в армію.

Де це робиться найчастіше, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна в інтерв'ю "Телеграф".

Що треба знати про повістки

У минулому році громадянам України стали розсилати повістки для оновлення військово-облікових даних не лише за місцем проживання, а й у громадських місцях, включаючи спортзали, що викликало негативну реакцію серед населення.

Важливо відзначити, що у перші роки нагадування військовозобов'язаним про необхідність оновлення даних відбувалися шляхом роздачі повісток за місцем проживання, а це практикувалося і у мирний час для призовників.

Згідно з висловлюванням Істоміна, деякі люди приховувалися від виклику на строкову службу, не відчиняючи дверей, або рідні вказували, що такої особи тут немає.

За його словами, зараз велика кількість людей проживають не за місцем реєстрації та давно не оновлювали дані.

"Ок, людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК і СП вдома, тоді вони спілкуються з нею у громадських місцях: на вулицях, блокпостах тощо. До речі, чимало громадян, яких призивають зараз за мобілізацією, це ті, кому потрібен був поштовх. Не раз чув від них: "Я чекав повістку, але сам не йшов. Також бувають випадки, коли військовозобов'язані просять виписати їм повістку", - розповів майор.

Ще одним методом оповіщення є передача розпоряджень (повісток) на підприємства, де керівник розподіляє їх серед підлеглих. Державні органи влади все активніше втручаються у цей процес.

Наразі співробітники ТЦК практично не ходять за місцем мешкання громадян, оскільки в цьому небагато сенсу.

"Перевіряють документи на вулицях. Це роблять люди з-поміж військовослужбовців ЗСУ (а ТЦК та СП є структурним підрозділом ЗСУ), наділені відповідними повноваженнями військовим комендантом. До речі, наші представники почали використовувати бодікамери, щоб у разі конфлікту він був зафіксований з обох сторін і на цьому було менше маніпуляцій", - резюмував військком.

Раніше ми повідомляли, яка відповідальність за неприбуття по повістці.

Також ми писали, що обов'язково треба зробити при зверненні в ТЦК, щоб уникнути проблем.

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Мобілізація в Україні Повістки
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