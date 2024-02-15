Юрист объяснил, что обязательно нужно сделать при обращении в ТЦК, чтобы избежать проблем

При получении повестки военнообязанные мужчины должны в назначенное время прийти в ТЦК с пакетом документов. Чтобы все оформить правильно и дальше не возникало противоречий или недоразумений, юристы советуют придерживаться одного "золотого правила".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Что нужно обязательно сделать при обращении в ТЦК

"Когда имеешь дело с ТЦК, обязательно нужно фиксировать все на каждом этапе взаимодействия: от вашего обращения с заявлением о предоставлении отсрочки и перечня конкретных документов, которые к ней прилагаются, к принятию ими решения по поводу вашего обращения", - говорит юрист.

Он добавляет, что это очень важно, потому что часто бывают случаи, когда ТЦК не признает факт получения документов или утверждают, что человек даже не сообщал о наличии у него оснований для отсрочки.

"Также часто случаются и такие случаи, когда в ТЦК человеку на словах сообщают о том, что ему якобы предоставлена отсрочка и вместо отметки в военно-учетном документе или подтверждающей этот факт справки просто выдают повестку о вызове в ТЦК через 3-6 месяцев. Это недопустимо, поскольку позволяет ТЦК манипулировать и в любой момент передумать. Такое неоднократно случалось на практике", - говорит Крекотень.

По его словам, часто в ТЦК говорят, что они таких справок не выдают, поскольку их форма не установлена законом.

"Это не проблема, а лишь примитивное оправдание, поскольку они могут выдать справку в произвольной форме, как того требует Закон Украины "Об обращениях граждан", - отмечает адвокат.

Крекотень объясняет, что рассмотреть обращение человека и в письменной форме сообщить ему о результате рассмотрения обращения и принятом решении - это обязанность ТЦК, установленная статьей 19 упомянутого Закона.

Добавим также, что в случае получения повестки есть три веские причины, которые дают право не прийти в ТЦК. А именно: в случае болезни, которая не дает возможности самостоятельно двигаться, из-за необходимости ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или партнера, или вследствие открытого уголовного производства, применения административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.