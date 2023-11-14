Вышел смартфон-танк с батареей более двух месяцев и камерой 200 Мп (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina .

Этот гигантский аккумулятор обеспечивает удивительные параметры использования: 1800 часов в режиме ожидания, 118 часов разговора, 98 часов воспроизведения музыки, 48 часов просмотра видео и 38 часов игр.

Благодаря поддержке зарядки мощностью 120 Вт, телефон заряжается с 0 до 90 процентов всего за 90 минут, а также поддерживает функцию обратной зарядки для подпитки других устройств.

Новинка оснащена 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением 2460х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Система камер включает в себя основной датчик на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и сенсор ночного видения на 64 Мп, а селфи-камера имеет разрешение 50 Мп.

Unihertz Tank 3 (скриншот: J.Williams/YouTube)

Unihertz Tank 3 оборудован чипом MediaTek Dimensity 8200, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Поддерживается расширение хранилища с помощью карт MicroSD до 2 ТБ. Устройство работает на ОС Android 13.

Телефон обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, а также предлагает ряд дополнительных функций, включая 40-метровый лазерный дальномер, инфракрасный датчик, яркий светодиодный фонарик, две настраиваемые боковые кнопки, датчик отпечатка пальца и поддержку 5G.

Unihertz Tank 3 (скриншот: J.Williams/YouTube)

Возможности подключения включают в себя две SIM-карты, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GNSS и NFC. Размеры устройства составляют 179x86x31 миллиметра, а вес - 666 граммов.

Цена Unihertz Tank 3 составляет 500 долларов (18 150 гривен). Смартфон уже поступил в продажу в Китае.