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Вышел смартфон-танк с батареей более двух месяцев и камерой 200 Мп (фото)

Вторник 14 ноября 2023 19:17
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Вышел смартфон-танк с батареей более двух месяцев и камерой 200 Мп (фото) Вышел "неубиваемый" смартфон с гигантским аккумулятором (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Компания Unihertz, известная своими компактными смартфонами Jelly, анонсировала свой новый защищенный телефон Tank 3, основным преимуществом которого является впечатляющий аккумулятор емкостью 23 800 мА/ч.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina.

Этот гигантский аккумулятор обеспечивает удивительные параметры использования: 1800 часов в режиме ожидания, 118 часов разговора, 98 часов воспроизведения музыки, 48 часов просмотра видео и 38 часов игр.

Благодаря поддержке зарядки мощностью 120 Вт, телефон заряжается с 0 до 90 процентов всего за 90 минут, а также поддерживает функцию обратной зарядки для подпитки других устройств.

Новинка оснащена 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением 2460х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Система камер включает в себя основной датчик на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и сенсор ночного видения на 64 Мп, а селфи-камера имеет разрешение 50 Мп.

Вышел смартфон-танк с батареей более двух месяцев и камерой 200 Мп (фото)Unihertz Tank 3 (скриншот: J.Williams/YouTube)

Unihertz Tank 3 оборудован чипом MediaTek Dimensity 8200, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Поддерживается расширение хранилища с помощью карт MicroSD до 2 ТБ. Устройство работает на ОС Android 13.

Телефон обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, а также предлагает ряд дополнительных функций, включая 40-метровый лазерный дальномер, инфракрасный датчик, яркий светодиодный фонарик, две настраиваемые боковые кнопки, датчик отпечатка пальца и поддержку 5G.

Вышел смартфон-танк с батареей более двух месяцев и камерой 200 Мп (фото)Unihertz Tank 3 (скриншот: J.Williams/YouTube)

Возможности подключения включают в себя две SIM-карты, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GNSS и NFC. Размеры устройства составляют 179x86x31 миллиметра, а вес - 666 граммов.

Цена Unihertz Tank 3 составляет 500 долларов (18 150 гривен). Смартфон уже поступил в продажу в Китае.

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