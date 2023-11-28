Война здесь ни при чем. Стало известно, почему Ротару перестала появляться на публике
Народная артистка Украины София Ротару не появляется на публике, так как не хочет снова заболеть коронавирусом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий инсайдера для издания OBOZ.UA.
София Ротару пытается себя обезопасить
Исполнительница в феврале прошлого года тяжело перенесла такой штамм коронавируса, как "Омикрон", и сейчас она боится повторного заражения.
Именно поэтому артистка пытается ограничивать себя в общении с людьми.
София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Также инсайдер рассказал, что именно Ротару помогла выехать из Украины своему внуку Анатолию Евдокименко.
Благодаря финансовой помощи звездной бабушки Анатолий имеет возможность проживать и строить карьеру музыканта за рубежом.
Анатолий Евдокименко (фото: ( фото: instagram.com/shmn) )
Недавно наследник звезды давал два интервью. В них он лишь вскольз вспоминал о войне, которая продолжается в Украине.
Сама же певица проживает в своем доме под Киевом, в поселке Пятихатки. Вместе с ней находится ее сын Руслан.
София Ротару с внуком и сыном (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Недавно известный телеведущий резко высказался о мужчинах, которые незаконно убегают из Украины.
Также мы рассказывали, что Дженнифер Лопес порадовала новостью, которую ждали 20 лет.