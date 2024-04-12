ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Война - не насморк. "Пташка" из "Азовстали" озвучила печальные мысли о будущем страны

Пятница 12 апреля 2024 13:04
UA EN RU
Война - не насморк. "Пташка" из "Азовстали" озвучила печальные мысли о будущем страны Полищук поделилась мыслями по поводу войны (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)
Автор: Полина Иваненко

Екатерина "Пташка" Полищук, прошедшая российский плен, а ныне продолжающая бороться против оккупантов, поделилась печальными мыслями. Защитница из "Азовстали" рассказала, что планирует делать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост "Пташки" в Instagram .

Что написала Полищук

"Мы впервые за 10 лет так близко к тому, чтобы про*бать страну. На всех слоях общества. На всех. Начиная от власти, генералов и заканчивая не рожденными для войны и по*истами. Кажется, только 15% жителей Украины не безразлично, будет ли существовать это государство или нет", - написала "Пташка".

"Война - не насморк, сама не пройдет. Одни у корыта все не нажрутся денег, вторым "Воля" - лишь фамилия смешного "какаяразница" комика. Один из тех этапов, когда мозг отказывается адекватно воспринимать этот сюр", - добавила она.

Полищук отметила, что не будет давать совета или предлагать решение. Ведь, по ее словам, "нет ни морали, ни чести, ни достоинства". Поэтому "Пташка" планирует "опять грести в своем маленьком каноэ", против течения из "лавы и скорпионов".

К тому же она рассказала, что планирует больше делиться мыслями со своими подписчиками.

"Я устала быть "умеренной". Нет. Не так. Меня это за**ало! Я не буду ждать когда мимо проплывет тело врага, потому что могу только увидеть тела друзей и родных. К черту", - добавила Полищук.

Война - не насморк. &quot;Пташка&quot; из &quot;Азовстали&quot; озвучила печальные мысли о будущем страны

"Пташка" обратилась к украинцам (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Как реагирует сеть

В комментариях под эмоциональным постом пользователи пишут:

  • "Горькая правда... Но она всегда лучше, чем красивая ложь"
  • "Берегите себя, Пташка. Спасибо Вам за Вашу силу"
  • "На 100% согласна с каждым словом".

Напомним, на днях стало известно, от чего чаще всего в Украине умирают мужчины и женщины.

Кроме того, недавно мы сообщали, что комик Виктор Розовый получил тяжелое ранение на фронте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пташка Война в Украине
NEWS
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит