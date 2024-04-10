Стало известно, от чего чаще всего в Украине умирают мужчины и женщины

Чрезмерная преждевременная смертность является второй веской причиной демографического кризиса в Украине. Первая - низкая рождаемость. Средняя продолжительность жизни украинцев в 2020 году составила 71,3 года - это самый низкий показатель в Европе. Из-за войны уровень смертности в Украине существенно вырос.

От чего чаще всего преждевременно умирают украинцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Министерства социальной политики Украины.

Какие причины высокой преждевременной смерти

Главными факторами чрезмерной смертности украинцев (смерть в возрасте до 65 лет) являются:

низкий уровень санитарно-гигиенической культуры

занятость во вредных и опасных условиях

пренебрежение стандартами здорового образа жизни, в частности употребление табака и алкоголя, неправильное питание, недостаточность физической активности, в значительной степени связанной с ограниченным доступом к соответствующей инфраструктуре

позднее реагирование на проблемы со здоровьем

отказ от профилактических осмотров и вакцинирования

нерациональная структура сети медицинских учреждений, в частности, ее фокусировка на преодолении последствий экстренных случаев, а не на их предотвращении

Для жителей небольших населенных пунктов особенно острыми являются проблемами доступности медицинских услуг и рекреационных зон.

Также преждевременная смертность связана с недостаточным вниманием к здоровью в раннем периоде жизни (до 18 лет), отсутствием навыков ведения здорового образа жизни, нерациональным питанием, недостаточной двигательной активностью, а также ограниченным доступом к медицинской помощи.

По статистике мужчины умирают раньше

Разница в продолжительности жизни по данным 2020 составляет 9,8 года. Средний возраст женщин - 76,2, мужчин - 66,4. Смертность мужчин в Украине превышала смертность женщин во всех возрастных группах, больше всего в группе 25-34-летних.

Во многом гендерные различия связаны с особенностями образа жизни, наличием вредных привычек, занятостью в опасных условиях.

По данным ВОЗ, на июль 2023 года в Украине курили 27,4% взрослых, в том числе 44,0% мужчин и 13,7% женщин. По данным Госстата, ежегодно алкоголь становился прямой причиной смерти более 8 тыс. граждан, из которых 80% - мужчины.

Какие основные причины смерти

По данным Госстата, в 2020 году основными причинами смерти населения в возрасте до 65 лет в Украине были:

заболевание системы кровообращения - 39,1 %

новообразование - 19,1 %

внешние причины - 13,0 %

заболевания органов пищеварения - 9,6 %

Мужчины преждевременно умирают в 2,3 раза чаще женщин. Особенно высока по сравнению с женщинами смертность мужчин вследствие внешних факторов (83,8% среди всех умерших в возрасте до 65 лет).

Чрезмерная смертность по внешним причинам связана с недостаточным уровнем самосохранительного поведения, в частности, из-за самоубийств, случайных отравлений, действия алкоголя.

В молодых возрастах именно внешние факторы являются главной причиной смертей в целом. Самой распространенной причиной смерти мальчиков и юношей в возрасте 10-19 лет в 2020 году были умышленное самоубийство и случайное утопление, мужчин в возрасте 20-34 года - умышленное самоповреждение.

Как повлияла война на уровень смертности в Украине

Полномасштабная агрессия РФ повлекла за собой существенный рост смертности украинцев, прежде всего мужчин. Кроме потерь на фронте, война обуславливает рост смертности из-за обстрелов и ограниченного доступа к медицинской помощи на временно оккупированных территориях и в районах активных боевых действий.

Точные данные о количестве погибших среди военных и гражданских из-за войны будут обнародованы потом, но уже понятно, что полномасштабное вторжение критически повысило уровень преждевременной смертности украинцев.

Также существенно растет количество лиц, получивших инвалидность. До войны в Украине было 2,7 млн. человек с инвалидностью, в 2023 году их численность превысила 3 миллиона. Точных данных, сколько украинцев получили инвалидность именно из-за войны, пока нет.

Опыт других стран показывает, что после войны смертность может не сразу вернуться на довоенный уровень.