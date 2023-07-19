Выезд за границу: кто из мужчин сможет покинуть Украину с 1 августа

Кто сможет выехать за границу с 1 августа

Согласно законам Украины, покидать страну во время военного положения могут те, кто не подлежит мобилизации - в силу возраста, состояния здоровья, особых обстоятельств, семейных обстоятельств или из-за своей профессиональной деятельности. А именно:

Мужчины в возрасте до 18 и от 60 лет

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующие отметки об этом в паспорте.

Исключенные с военного учета по состоянию здоровья

Мужчины, которым разрешено выехать за границу по состоянию здоровья (например, на лечение)

Мужчины, которым разрешено выехать за границу по семейным обстоятельствам.

Мужчины призывного возраста, которые имеют право на выезд за границу из-за профессии

Мужчины, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны в противостоянии РФ

Военные, у которых есть специальное разрешение

Мужчины и женщины на государственной службе

Кто может выехать при наличии специальных документов и разрешений

Как указывается на сайте Государственной пограничной службы Украины, право на выезд за границу с соответствующими документами и разрешением имеют:

Государственные служащие

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители

Глава Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители

государственные секретари министерств

Глава Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители

Глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители

Глава и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Глава и члены Счетной палаты

Глава и члены Центральной избирательной комиссии

главы и члены других государственных коллегиальных органов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители

народные депутаты Украины

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители

Глава Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители

судьи Конституционного Суда Украины

судьи

прокуроры

руководители других государственных органов и их заместители

депутаты местных советов

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий

Для помощи ВСУ

Водители-волонтеры, которые перевозят гуманитарную помощь, медицинские грузы и грузы для ВСУ

Представители культуры для благотворительного сбора средств и представления Украины на международной арене

Спортсмены, тренеры - для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах

По семейному положению

при наличии трех и более несовершеннолетних детей

при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью

одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет; опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Опекунство

Если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают, и лицо обеспечивает и заботиться об этом члене семьи - при наличии подтверждающих документов

Если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для выезда нужны документы, которые подтверждают родственные связи и доказательства ухода.

По профессии

Военные могут выезжать в отпуск за границу - при наличии документов и разрешения из воинской части.

Работники учреждений, которые осуществляют уход за людьми с инвалидностью - состоят на военном учете, выехать может 1 человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе

Члены экипажей кораблей - если они направляются на работу на морских судах, судах внутреннего плавания.

Работники железнодорожного транспорта

Авиационный персонал - в командировку или на обучение

Водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров

По состоянию здоровья