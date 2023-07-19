Виїзд за кордон: хто з чоловіків зможе залишити Україну з 1 серпня

Хто зможе виїхати за кордон із 1 серпня

Відповідно до законів України, залишати країну під час воєнного стану можуть ті, хто не підлягає мобілізації - через вік, стан здоров'я, особливі обставини, сімейні обставини або через свою професійну діяльність. А саме:

Чоловіки віком до 18 та від 60 років

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном та мають відповідні позначки про це у паспорті.

Виключені з військового обліку за станом здоров'я

Чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я (наприклад, на лікування)

Чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами.

Чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію

Чоловіки, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні РФ

Військові, які мають спеціальний дозвіл

Чоловіки та жінки на державній службі

Хто може виїхати за наявності спеціальних документів та дозволів

Як зазначається на сайті Державної прикордонної служби України, право на виїзд за кордон з відповідними документами та дозволом мають:

Державні службовці

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники

Голова Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники

державні секретарі міністерств

Голова Офісу Президента України та його заступники; керівники інших допоміжних органів та служб, утворених Президентом України, та їх заступники

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники

Голова та члени Національної ради з питань телебачення та радіомовлення

Глава та члени Рахункової палати

Голова та члени Центральної виборчої комісії

голови та члени інших державних колегіальних органів

Секретар Ради національної безпеки та оборони України, його перший заступник та заступники

народні депутати України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та її представники

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники

голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники

судді Конституційного Суду України

судді

прокурори

керівники інших державних органів та їх заступники

депутати місцевих рад

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування та працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких складає 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Для допомоги ЗСУ

Водії-волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу, медичні вантажі та вантажі для ЗСУ

Представники культури для благодійного збору коштів та подання України на міжнародній арені

Спортсмени, тренери - для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах

За сімейним станом

за наявності трьох та більше неповнолітніх дітей

за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю

самотній батько, який самостійно виховує дитину віком до 18 років; опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, — один із повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня спорідненості

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи II групи

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І або ІІ групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Опікунство

Якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають, і особа забезпечує та піклується про цього члена сім'ї - за наявності підтверджуючих документів

Якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І або ІІ групи. Для виїзду потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки та докази догляду.

За професією

Військові можуть виїжджати у відпустку за кордон – за наявності документів та дозволу з військової частини.

Працівники установ, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю - перебувають на військовому обліку, виїхати може 1 особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду

Члени екіпажів кораблів - якщо вони прямують працювати на морських судах, судах внутрішнього плавання.

Працівники залізничного транспорту

Авіаційний персонал - у відрядження чи навчання

Водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів

За станом здоров'я