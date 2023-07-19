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Виїзд за кордон: хто з чоловіків зможе залишити Україну з 1 серпня

Хто з чоловіків може виїхати за кордон у 2023 році (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з 24 лютого 2023 року запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Під час режиму воєнного стану військовозобов'язані не можуть залишати країну. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років - вони будь-якої миті можуть отримати повістку та бути мобілізованими для військової служби.

Згідно з постановою Кабміну № 57 є цілий список військовозобов'язаних, які можуть залишати Україну навіть під час воєнного часу. Хто входить до цього списку – читайте нижче.

Хто зможе виїхати за кордон із 1 серпня

Відповідно до законів України, залишати країну під час воєнного стану можуть ті, хто не підлягає мобілізації - через вік, стан здоров'я, особливі обставини, сімейні обставини або через свою професійну діяльність. А саме:

  • Чоловіки віком до 18 та від 60 років
  • Чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном та мають відповідні позначки про це у паспорті.
  • Виключені з військового обліку за станом здоров'я
  • Чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за станом здоров'я (наприклад, на лікування)
  • Чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами.
  • Чоловіки призовного віку, які мають право на виїзд за кордон через професію
  • Чоловіки, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони у протистоянні РФ
  • Військові, які мають спеціальний дозвіл
  • Чоловіки та жінки на державній службі

Хто може виїхати за наявності спеціальних документів та дозволів

Як зазначається на сайті Державної прикордонної служби України, право на виїзд за кордон з відповідними документами та дозволом мають:

Державні службовці

  • члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів
  • керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники
  • Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники
  • Голова Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники
  • державні секретарі міністерств
  • Голова Офісу Президента України та його заступники; керівники інших допоміжних органів та служб, утворених Президентом України, та їх заступники
  • Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники
  • Голова та члени Національної ради з питань телебачення та радіомовлення
  • Глава та члени Рахункової палати
  • Голова та члени Центральної виборчої комісії
  • голови та члени інших державних колегіальних органів
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони України, його перший заступник та заступники
  • народні депутати України
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та її представники
  • Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники
  • Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники
  • голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники
  • судді Конституційного Суду України
  • судді
  • прокурори
  • керівники інших державних органів та їх заступники
  • депутати місцевих рад
  • керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування та працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування
  • керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких складає 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Для допомоги ЗСУ

  • Водії-волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу, медичні вантажі та вантажі для ЗСУ
  • Представники культури для благодійного збору коштів та подання України на міжнародній арені
  • Спортсмени, тренери - для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах

За сімейним станом

  • за наявності трьох та більше неповнолітніх дітей
  • за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю
  • самотній батько, який самостійно виховує дитину віком до 18 років; опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю
  • опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, — один із повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня спорідненості
  • за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи II групи
  • особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І або ІІ групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Опікунство

  • Якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають, і особа забезпечує та піклується про цього члена сім'ї - за наявності підтверджуючих документів
  • Якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І або ІІ групи. Для виїзду потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки та докази догляду.

За професією

  • Військові можуть виїжджати у відпустку за кордон – за наявності документів та дозволу з військової частини.
  • Працівники установ, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю - перебувають на військовому обліку, виїхати може 1 особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду
  • Члени екіпажів кораблів - якщо вони прямують працювати на морських судах, судах внутрішнього плавання.
  • Працівники залізничного транспорту
  • Авіаційний персонал - у відрядження чи навчання
  • Водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів

За станом здоров'я

  • особи з інвалідністю І-III групи за наявності відповідних документів, що підтверджують інвалідність та соцвиплати
  • особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) в установах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання
  • особи зі складових сил оборони та сил безпеки, які постраждали у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування з пред'явленням відповідних документів та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, що дозволяють виїзд
  • особи, які за станом здоров'я отримали відстрочку від мобілізації або зняті, або виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це

До речі, раніше ми писали про те, хто і за яких умов може виїхати з України з "білим квитком".

А також ми розповідали, що в Україні хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію громадян.

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