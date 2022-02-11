Готуємо деруни по-новому: цей секретний інгредієнт сподобається усім

Мабуть, не існує такої людини, яке не любить деруни. Цю просту страву зазвичай готують на обід чи вечерю. Однак, якщо додати начинку чи поєднати у дерунах овочі, то можна отримати нову страву.

Рецепт дерунів із броколі опублікований у кулінарному блозі "carrot.raw" в Instagram.