Выйдут идеальными: что добавить в деруны, чтобы они не темнели
Вкусное и быстрое в приготовлении блюдо из картофеля - деруны. Тесто для такого блюда, которое не темнеет - мечта всех. Есть секретный ингредиент, который сделает деруны идеальными.
Рецептом вкусных дерунов поделился кулинар Владимир Ярославский в Instagram.
По словам кулинара, чтобы картофель не темнел, нужно добавить в тесто сметану и лук.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель - 480 г;
- лук - 90 г;
- яйца - 1 шт.;
- сметана - 60 г;
- мука - 50 г;
- соль по своему вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала картофель нужно натереть на мелкой терке. Лук можно быстро перебить в блендере.
Далее переложите картофель в миску, добавьте муку, лук, яйцо, сметану, соль и хорошо перемешайте.
После этого разогрейте растительное масло на сковороде, выложите картофель ложкой и обжарьте с двух сторон до готовности.
В конце поджаренные горячие деруны подавайте со сметаной.
Добавим, чтобы сырой тертый картофель долго не потемнел, можно влить в него немного горячего молока. Также можно использовать не терку, а кухонный комбайн. Тогда картофель не успеет потемнеть.
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