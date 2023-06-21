Получится вкусной и ароматной. Какой сыр лучше всего подходит для приготовления пиццы

Сыр - любимый многими молочный продукт, так же и пиццу любят не меньше. Пицца с сыром получится невероятно вкусной, только необходимо знать, какой вид сыра лучше всего подходит.

О том, какой сыр лучше всего подходит для пиццы, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Моцарелла

Моцарелла признана лучшим сыром для пиццы. Лучшие повара мира используют этот сыр в приготовлении пиццы для достижения идеального вкуса и влажной текстуры блюда.

Следует отметить, что сыры выделяют часть своего жира при воздействии высоких температур. А это может повлиять на аромат, вид и вкус пиццы.

Как известно, на рынке есть разные виды моцареллы. Хороший свежий сыр должен быть белым, эластичным, слегка слоистым внутри и гладким наружу. Моцарелла может сделать вашу пиццу вкусной и нежирной.

Моцарелла (фото: Freepik)

Пармезан

Пармезан очень популярен в Италии. Этот сыр имеет солоновато-сладкий, пикантный и насыщенный вкус.

Для больших любителей этого сыра не нужно совмещать его с другим. С другой стороны, его можно смешать с моцареллой или любым другим мягким сыром.

Лучше всего натереть пармезан на терке, чтобы он равномерно растаял. Так можно получить золотую корочку по всей поверхности пиццы.

Также будет очень вкусно, если бы добавить б азилик, грибы и помидоры.

Пармезан (фото: Freepik)

Гауда

Сыр гауда также отличная альтернатива моцарелле и пармезану. Этот молочный продукт также используют повара для приготовления пиццы.

Также можно попробовать копченый вид сыра, который часто используют для приготовления горячих блюд. Ваша пицца будет невероятно ароматной и иметь более нежный вкус.