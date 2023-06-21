Вийде смачною та ароматною. Який сир найкраще підходить для приготування піци
Сир - улюблений багатьма молочний продукт, так само і піцу люблять не менше. Піца з сиром вийде неймовірно смачною, тільки необхідно знати, який вид сиру підходить найкраще.
Про те, який сир найкраще підходить для піци, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
Моцарелла
Моцарела визнана найкращим сиром для піци. Найкращі кухарі світу зазвичай використовують цей сир в приготуванні піци для досягнення ідеального смаку та вологої текстури страви.
Слід зазначити, що сири виділяють частину свого жиру під час впливу високих температур. А це може вплинути на аромат, вигляд і смак піци.
Як відомо, на ринку є різні види моцарели. Хороший свіжий сир повинен бути білим, еластичним, трохи шаруватим всередині та гладким назовні. Моцарелла може зробити вашу піцу дуже смачною та нежирною.
Моцарелла (фото: Freepik)
Пармезан
Пармезан дуже популярний в Італії. Цей сир має солонувато-солодкий, пікантний та насичений смак.
Для великих любителів цього сиру не потрібно поєднувати його з іншим. З іншого боку його можна змішати з моцарелою або будь-яким іншим м’яким сиром.
Найкраще натерти пармезан на тертці, щоб він рівномірно розтанув. Так можна отримати золоту скоринку по всій поверхні піци.
Також буде дуже смачно, якщо додати базилік, гриби та помідори.
Пармезан (фото: Freepik)
Гауда
Сир гауда також чудова альтернатива моцареллі та пармезану. Цей молочний продукт також використовують кухарі у приготуванні піци.
Також можна спробувати копчений вид сиру, який дуже часто використовують для приготування гарячих страв. Ваша піца матиме неймовірно чудовий аромат та більш ніжний смак.
Сир Гауда (фото: wikipedia)
Раніше ми писали про те, як приготувати незвичайну піцу.
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