Вийде смачною та ароматною. Який сир найкраще підходить для приготування піци

Сир - улюблений багатьма молочний продукт, так само і піцу люблять не менше. Піца з сиром вийде неймовірно смачною, тільки необхідно знати, який вид сиру підходить найкраще.

Про те, який сир найкраще підходить для піци, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Моцарелла

Моцарела визнана найкращим сиром для піци. Найкращі кухарі світу зазвичай використовують цей сир в приготуванні піци для досягнення ідеального смаку та вологої текстури страви.

Слід зазначити, що сири виділяють частину свого жиру під час впливу високих температур. А це може вплинути на аромат, вигляд і смак піци.

Як відомо, на ринку є різні види моцарели. Хороший свіжий сир повинен бути білим, еластичним, трохи шаруватим всередині та гладким назовні. Моцарелла може зробити вашу піцу дуже смачною та нежирною.

Моцарелла (фото: Freepik)

Пармезан

Пармезан дуже популярний в Італії. Цей сир має солонувато-солодкий, пікантний та насичений смак.

Для великих любителів цього сиру не потрібно поєднувати його з іншим. З іншого боку його можна змішати з моцарелою або будь-яким іншим м’яким сиром.

Найкраще натерти пармезан на тертці, щоб він рівномірно розтанув. Так можна отримати золоту скоринку по всій поверхні піци.

Також буде дуже смачно, якщо додати б азилік, гриби та помідори.

Пармезан (фото: Freepik)

Гауда

Сир гауда також чудова альтернатива моцареллі та пармезану. Цей молочний продукт також використовують кухарі у приготуванні піци.

Також можна спробувати копчений вид сиру, який дуже часто використовують для приготування гарячих страв. Ваша піца матиме неймовірно чудовий аромат та більш ніжний смак.