Где лучше всего хранить дома сыр, чтобы он был свежим и не плесневел

Сыр - это любимый многими молочный продукт, который, к сожалению, быстро портится. Его нужно хранить разными способами, в зависимости от сорта.

Эксперт по пищевой гигиене Сара Тейлор рассказала, где лучше всего хранить дома сыр, чтобы он не плесневел, пишет Express.

Хранение сыра зависит от сорта

Каждый сыр уникален, поэтому к каждому сорту предъявляются разные требования, чтобы сохранить их в лучшем виде.

Твердые сыры, такие как пармезан, имеют низкое содержание влаги, а поскольку бактериям для выживания требуется пища и влага, сыр с более низким содержанием влаги хранится дольше.

Поэтому твердые сыры лучше заворачивать в пищевую пленку, а не в вощеную бумагу (или пергамент для выпечки), так как она будет пропускать воздух, и сыр высохнет.

Мягкие сыры имеют более высокое содержание влаги и должны иметь возможность "дышать", если они этого не делают, в них накапливаются аммиачные газы, которые могут испортить их вкус.

"Поэтому мягкие сыры не следует плотно заворачивать в пищевую пленку, так как они будут "потеть", - сообщила Сара.

Вместо этого мягкие сыры лучше всего завернуть в вощеную бумагу для сыра, пергамент для выпечки или многоразовую вощеную ткань, а затем положить в пластиковый контейнер.

"Если у вас особенно капризный сыр, положите в контейнер кусок влажного кухонного полотенца, и это поможет отрегулировать атмосферу внутри контейнера", - отметила эксперт.

Где хранить сыр в холодильнике

Лучше всего хранить сыр в задней части холодильника, где температура и влажность наиболее регулируются.

Постарайтесь не хранить сыр в дверце холодильника, так как постоянное открытие и закрытие подвергает его сильному колебанию температуры.