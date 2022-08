Вчені показали загублене місто на дні океану: нічого подібного досі ніхто не знаходив

Територія загубленого міста займає майже 500 квадратних кілометрів. На ній знаходяться гідротермальні джерела, висота яких коливається від зовсім крихітних до веж висотою в 60 метрів.

Це загублене місто виявили ще у 2000 році за допомогою автономних підводних дослідницьких апаратів. Відтоді розпочато дослідження цього унікального місця в Атлантичному океані.

Вчені вважають, що це місце - довготривале гідротермальне поле існування для живих істот. І нічого подібного в інших океанах і місцях на планеті раніше виявлено не було.

Фото: дистанційно керований автомобіль висвітлює шпилі загубленого міста. ( Д. Келлі)

Понад 120 тисяч років, а може й довше, гідротермальне поле взаємодіяло з морською водою, викидаючи водень, метан та інші розчинені гази в океан.

