Вчені показали загублене місто на дні океану: нічого подібного досі ніхто не знаходив

На дні Атлантичного океану дослідники унікальну місцевість зі структурами у вигляді стін і стовпів. Воно знаходиться на глибині понад 700 метрів і вчені охрестили цю місцевість "загубленим містом".

Про це загубленому місті розповіли в статті ScienceAlert.

Територія загубленого міста займає майже 500 квадратних кілометрів. На ній знаходяться гідротермальні джерела, висота яких коливається від зовсім крихітних до веж висотою в 60 метрів.

Це загублене місто виявили ще у 2000 році за допомогою автономних підводних дослідницьких апаратів. Відтоді розпочато дослідження цього унікального місця в Атлантичному океані.

Вчені вважають, що це місце - довготривале гідротермальне поле існування для живих істот. І нічого подібного в інших океанах і місцях на планеті раніше виявлено не було.

Фото: дистанційно керований автомобіль висвітлює шпилі загубленого міста. ( Д. Келлі)

Понад 120 тисяч років, а може й довше, гідротермальне поле взаємодіяло з морською водою, викидаючи водень, метан та інші розчинені гази в океан.

So why exactly is the UN negotiating protection for high seas biodiversity? This is why For world treasures at the bottom of the ocean...#OneOceanOneEarth #HighSeas #BBNJ https://t.co/dq3EMxrW2M — Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) August 22, 2022

У тріщинах і ущелинах родовища вуглеводні живлять різні мікробні істоти без присутності кисню. І багато з цих видів науці невідомі.

Загублене місто стало домом для безлічі равликів і ракоподібних, ще там є краби, креветки, морські їжаки. Угри зустрічаються, але рідше.

Вуглеводні утворилися в жерлах загубленого міста не з атмосферного вуглекислого газу або сонячного світла, а в результаті хімічних реакцій на морському дні.

Фото: пагони бактерій, що живуть на кальцитовій шахті в загубленому місті. ( Вашингтонський університет)

"У цьому загубленому місті ми бачимо дуже розвинену мікробну екосистему. Можливо, щось подібне можна побачити на супутнику Сатурна Енцеладі й супутнику Юпітера Європі, які теж мають океани під поверхнею. А, може навіть коли Марс був покритий водою, там існували такі ж мікробні товариства на дні", - розповів мікробіолог Вільям Бразелтон.

Найвищий моноліт назвали Посейдоном - на честь грецького бога. Його висота понад 60 метрів. Є там і скеля з короткими спалахами активності - жерла сочаться рідиною, які створюють скупчення тонких, багатозубцевих карбонатних наростів і вони стирчать назовні, як пальці, підняті вгору.