Ученые нашли зуб мегалодона, которому несколько миллионов лет

Археологам из Университета Вайоминга (США) удалось обнаружить хорошо сохранившийся зуб мегалодона. Возраст находки оценивается в 3,5 миллиона лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о здоровье, космосе, природе, технологиях и окружающей среде ScienceAlert .

На дне Тихого океана, на глубине примерно 3 000 метров, обнаружили окаменелость, которая выглядит так, будто она только что упала в песок, отмечают ученые.

Зуб, найденный на дне океана (фото: Historical Biology)

При осмотре древнего зуба на суше оказалось, что его кончик сломан. Однако края остаются почти такими же острыми, как в тот день, когда они разрезали последний раз хищника. Размер этой находки составляет 63-68 миллиметров.

Кончики зуба мегалодона (фото: Historical Biology)

Зубы мегаладонов раньше уже встречались, однако никогда не обнаруживались практически в том же состоянии, что и миллионы лет назад. За свою жизнь они теряли сотни зубов, как и современные акулы.

Какого размера был мегалодон

Мегалодон является одним из самых древних представителей мира акул. Его окаменелости уходят в глубокую древность, 20 миллионов лет назад. Эта гигантская акула просуществовала в океанах примерно 13 миллионов лет, пока не исчезла около 3,6 миллиона лет назад.

Этот хищник не только занимает место самой большой акулы в истории, но также остается одним из самых больших рыб, когда-то населявших воды нашей планеты.

Сведения о телосложении мегалодона, способного легко справиться с современными представителями акульего мира, основаны в основном на его огромных зубах, сопоставимых по размеру с человеческую руку.

К сожалению, другие части скелета этого древнего хищника, такие как мягкие ткани, не сохранились за последние 3,6 миллиона лет с момента его исчезновения.

Мегалодон достигал значительных размеров, примерно 15-18 метров в длину, что втрое превышает размеры самой большой зарегистрированной белой акулы. По своей длине он мог соперничать с современными китовыми акулами, самая большая из которых достигает 18,8 метра в длину.