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Сало по-гуцульски: старинный рецепт, который удивит вкусом даже гурманов

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Воскресенье 06 ноября 2022 09:24
Сало по-гуцульски: старинный рецепт, который удивит вкусом даже гурманов Для рецепта по-гуцульски выбирают сало с прослойкой мяса (Фото: facebook.com/5tachok)
Автор: Styler

Украинцев трудно удивить салом, однако рецептом по-гуцульски будут довольны даже самые взыскательные гурманы. Процесс приготовления требует минимум усилий, а простые составляющие придают блюду максимально яркий вкус.

Старинным рецептом сала по-гуцульски делимся в материале Styler.

Что понадобится:

Сало с прослойкой мяса – 1 кг

Чеснок – 3 зубчика

Черный, красный перец, соль, кориандр – по вкусу

Луковая шелуха - 30 г на 2 л воды

Как приготовить:

Хорошо промойте сало и разрежьте на куски размером 5 на 10 см.

В кастрюлю выложите шелуху и залейте водой. Доведите до кипения и посолите. Пользуйтесь правилом – чем больше соли, тем лучше.

В кипящую воду положите куски сала и варите пол часа.

Размельчите чеснок и перемешайте с другими специями до однородной смеси. Все составляющие берите в равных частях кроме красного перца. Его добавляйте по вкусу.

Охладите отварное сало и натрите чесночной смесью. Заверните в фольгу и оставьте в холоде не менее суток.

Напомним, ранее мы делились легким рецептом квашеной капусты от украинской хозяйки.

Читайте также, как приготовить домашний хлеб всего из четырех ингредиентов .

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