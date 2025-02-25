Виталий Козловский умилил эмоциональным видео с сынишкой Оскаром: "Жизнь изменилась навсегда"

Дело в том, что сегодня, 25 февраля, сыну Козловского и его супруги Юлии Бакуменко исполняется один год. В связи с этим артист написал, как появление ребенка изменило его жизнь.

"Я всегда думал, что когда появляется ребенок, ты должен стать для него учителем и наставником. А оказалось, все наоборот. Сын! Ты еще совсем маленький, но именно ты нас учишь жизни: мотивируешь двигаться вперед, не останавливаться и стремиться к большему", - отметил артист.

Также Козловский пожелал малышу расти и открывать вместе этот мир.



Певец показал новые кадры с сыном (скриншот видео)

"Мы всегда рядом", - подытожил он.

На кадрах с фотосессии показано, как певец бережно держит на руках сына, играет с ним и просто светится от счастья. Ролик смонтирован под песню Козловского "Сину", которую он презентовал несколько месяцев назад.



Напомним, о личной жизни певца долгое время ничего не было известно. В 2016 году он встречался с бывшей участницей шоу "Холостяк-5", журналисткой Раминой Эсхакзай и даже сделал ей предложение. Девушка приняла кольцо, и пара даже готовилась к свадьбе, однако затем молодые люди расстались. Через несколько лет стало известно, что их роман был пиаром.

После этого Виталий Козловский практически не рассказывал о личной жизни. Периодически в сети появлялись слухи о его романе с пиарщицей Юлией Бакуменко, которая работала с ним с 2012 года.



Виталий Козловский с Юлией Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

И только в марте 2024 пара подтвердила свои отношения - тогда стало известно, что они поженились в конце 2023 года.

Через месяц артист рассекретил, что стал отцом. У него и его возлюбленной родился сын Оскар.

И только в сентябре молодые родители впервые показали лицо малыша в красивом клипе на песню "Сину".



Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)