Жена Мирошниченко показала разговор с приемной дочерью, вопросы которой довели всех до слез

Тимур и Инна Мирошниченко - многодетные родители, которые воспитывают двух сыновей и двух дочерей. Младший мальчик и старшая девочка - "рожденные сердцем", их они забрали из детских домов.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в новом посте в Instagram жена телеведущего показала трогательный разговор с приемной дочкой, который умилил сеть.

"7 месяцев с нами и каждый день переспрашивает, действительно ли мы ее любим? Действительно ли это навсегда? Действительно ли она наша дочь? Ангелина ничего не вспоминает из жизни "до". Будто не было 8,5 лет жизни. Только отдельные эпизоды, и они как взрывы из подсознания. Что-то болезненное, что вырывается наружу, а потом снова не помнит", - подписала видео Мирошниченко.

Инна отметила, что детская психика очень интересно работает. Она может скрыть болезненные события, чтобы уберечь от воспоминаний.

На видео Ангелина спрашивала, действительно ли ее любят, не оставят ли ее родители. Девочка призналась, что очень ждала маму и папу, когда была в детдоме.

"Ты меня не бросишь? Я твоя дочь?" - спрашивал ребенок.

Пост Мирошниченко растрогал комментаторов. Вопросы девочки довели до слез многих юзеров. Они пишут:

"Инна, восхищаюсь вашей семьей. Спасибо за любовь и пример"

"Что пришлось пережить ребенку, чтобы задавать такие вопросы"

"Реву. Невероятно восхищаюсь вами! Какая внутренняя сила и любовь"

"Мысль о том, что в детских домах тысячи детей ждут, чтобы услышать эти слова, разбивает сердца"

"У нас тоже двое усыновленных детей 8 и 10 лет, и сын время от времени спрашивает, не вернем ли мы его обратно"

"Даже слезы потекли. Очень горжусь вашей семьей"

"До слез".

Что известно о семье Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко - известная украинская пара, которая воспитывает четырех детей: двух биологических и двух усыновленных.

В 2023 году Тимур и Инна усыновили Марселя, мальчика из Житомирского детского дома, который родился преждевременно и имел ряд медицинских проблем. А в июне 2024 года семья стала еще больше, Тимур и Инна забрали из детдома Ангелину.