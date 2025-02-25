Віталій Козловський зворушив емоційним відео з синочком Оскаром: "Життя змінилося назавжди"

Річ у тім, що сьогодні, 25 лютого, синові Козловського та його дружини Юлії Бакуменко виповнюється один рік. У зв'язку з цим артист написав, як поява дитини змінила його життя.

"Я завжди думав, що коли з'являється дитина, ти повинен стати для неї вчителем і наставником. А виявилося, все навпаки. Син! Ти ще зовсім маленький, але саме ти нас навчаєш життя: мотивуєш рухатися вперед, не зупинятися і прагнути більшого", - зазначив артист.

Також Козловський побажав малюкові рости та відкривати разом цей світ.



Співак показав нові кадри із сином (скриншот відео)

"Ми завжди поруч", - підсумував він.

На кадрах із фотосесії показано, як співак дбайливо тримає на руках сина, грається з ним і просто світиться від щастя. Ролик змонтовано під пісню Козловського "Сину", яку він презентував кілька місяців тому.



Нагадаємо, про особисте життя співака довгий час нічого не було відомо. У 2016 році він зустрічався з колишньою учасницею шоу "Холостяк-5", журналісткою Раміною Есхакзай і навіть зробив їй пропозицію. Дівчина прийняла обручку, і пара навіть готувалася до весілля, проте потім молоді люди розлучилися. Через кілька років стало відомо, що їхній роман був піаром.

Після цього Віталій Козловський практично не розповідав про особисте життя. Періодично в мережі з'являлися чутки про його роман із піарницею Юлією Бакуменко, яка співпрацювала з ним із 2012 року.



Віталій Козловський з Юлією Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

І тільки в березні 2024 року пара підтвердила свої стосунки - тоді стало відомо, що вони одружилися наприкінці 2023 року.

Через місяць артист розсекретив, що став батьком. У нього та його коханої народився син Оскар.

І тільки у вересні молоді батьки вперше показали обличчя малюка в красивому кліпі на пісню "Сину".



Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)