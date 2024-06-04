Виталий Козловский показал редкое фото мамы-красавицы
Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Украинский певец и защитник Виталий Козловский показал новое фото своей мамы Татьяны, которая живет и работает в Италии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.
Как выглядит мама артиста
Татьяна Козловская редко появляется в блоге звездного сына.
Однако на этот раз Виталий решил сделать исключение и показать, как они проводят вместе время.
На фото, которое опубликовал защитник в своих stories, женщина позирует в футболке и черных брюках.
"Мама", - лаконично написал певец, добавив эмодзи сердечка.
Татьяна Козловская (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Напомним, Татьяна переехала из Украины в Италию, когда Виталию было 14 лет.
Его воспитанием занимался отец. Мужчины не стало в августе 2021 года.