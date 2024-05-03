Виталий Козловский порадовал сеть фото с 2-месячным сыном Оскаром

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Артист поделился семейным контентом

В своем блоге Виталий запостил новое фото с сыночком. На снимке звезда позирует с обнаженным торсом, а на руках у него крошечный Оскар.

В заметке Козловский поразмышлял о том, как украинцы постоянно ссорятся друг с другом, и что он думает по этому поводу.

"Уехал ли ты за границу и обустраиваешься там, заботясь лишь о своем комфорте. Или занимаешься творчеством и вкладываешься исключительно в себя и саморазвитие. Или пошел служить/воевать, оставив позади всю жизнь и планы... Количество дерьма и хейта, которые на тебя выльют "дорогие" соотечественники, будет примерно одинаковым", - написал защитник.

"Ясно, что есть москальские боты, чья задача - дестабилизировать. Но приходится признать, что принцип "кусай ближнего" - это национальное украинское развлечение. Расстраивает ли это? Уже нет, другие приоритеты. Но вывод один - каждый сам за себя. К сожалению", - добавил он.

Виталий Козловский с сыном (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Поэтому, говорит знаменитость, "несмотря на все и всех необходимо стабильно хорошо делать свое дело и насколько это возможно, верить в людей!".

"В моем окружении много достойных, добрых, совестливых, искренних... Которым стоит помогать, о которых, если и хочется говорить, то только хорошее", - поделился Виталий.

Напомним, в марте этого года стало известно, что Козловский женился на пиарщице Юлии Бакуменко. Мужчина сделал предложение своей возлюбленной после того, как попал под артиллерийский обстрел на фронте.

По словам артиста, они расписались почти сразу после предложения. Позже он сообщил, что впервые стал отцом.