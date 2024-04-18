"Пишу и реву": Козловский со слезами на глазах поделился первыми достижениями сына

Виталий Козловский не так давно стал отцом впервые и теперь он отец малыша, по имени Оскар, который приятно удивляет и доводит певца до слез счастья.

Как сын Козловского доводит его до слез счастья

Козловский за последний год очень сильно удивляет своих поклонников, во-первых, он ушел на фронт и защищает нашу страну от врага, и даже имеет звание. А во-вторых, певец наконец-то опроверг все слухи о своей ориентации и не только женился на своей пиарщице, но и стал отцом.

Новая роль в жизни, невероятно радует 39-летнего артиста, который долгие годы мечтал стать отцом, ведь действительно для каждого мужчины важно продолжение рода.

В настоящее время Виталий находится вместе со своей новоиспеченной семьей и передает эти теплые и искренние эмоции своим фоловерам.

"Дома - такое сладкое и теплое слово. А сегодня по особому воспринимается, потому что там мое счастье, моя семья, мой сынишка. Оскар вчера мне впервые улыбнулся и сказал свое первое слово - Агууу! Пишу и реву. Что со мной? Слишком стал сентиментальным". Считаю часы, минуты, чтобы наконец обнять родных", - пишет Виталий.

Виталий Козловский растрогал сеть новой корреспонденцией (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Да, мужчина не так часто может быть рядом с женой и сыном Оскаром, но эти встречи дарят ему особые чувства. И когда сильный мужчина пускает слезы - это значит, что в эти мгновения с ним происходят самые прекрасные и самые дорогие для сердца события.

Каждый отец поймет те ощущения, когда ребенок говорит первое слово, улыбается ему и просто любит.