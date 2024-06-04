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Віталій Козловський показав рідкісне фото мами-красуні

Вівторок 04 червня 2024 09:30
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Віталій Козловський показав рідкісне фото мами-красуні Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак і захисник Віталій Козловський показав нове фото своєї мами Тетяни, яка живе і працює в Італії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Як виглядає мама артиста

Тетяна Козловська рідко з’являється у блозі зіркового сина.

Однак цього разу Віталій вирішив зробити виняток і показати, як вони проводять разом час.

На фото, яке опублікував захисник у своїх stories, жінка позує у футболці і чорних брюках.

"Мама", - лаконічно написав співак, додавши емодзі сердечка.

Віталій Козловський показав рідкісне фото мами-красуні

Тетяна Козловська (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Нагадаємо, Тетяна переїхала з України до Італії, коли Віталію було 14 років.

Його вихованням займався батько. Чоловіка не стало у серпні 2021 року.

Нещодавно Козловський потішив мережу фото з 2-місячним сином Оскаром.

Також він зі сльозами на очах поділився першими досягненнями малюка.

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