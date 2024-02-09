Украинская актриса призналась, стыдно ли ей за съемки в клипе путиниста Шнурова: "Уважаю свои решения"

Украинская телеведущая и актриса Даша Трегубова, которая в 2020 году снялась в клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг", ответила, стыдно ли ей за свой поступок сейчас, на фоне полномасштабной войны.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом артистка рассказала в интервью уже вышедшей на YouTube-канале журналистки Алине Доротюк.

Что Трегубова думает о Шнурове

По словам ведущей, раньше она любила творчество артиста, который сейчас стал путинистом.

"Я его начала слушать в начале нулевых, когда работала в том же рекламном агентстве, это было смешно. Он был панком, он был человеком против системы и вообще я так о нем и думала", - рассказала актриса.

Трегубова прокомментировала съемки в клипе россиянина (скриншот)

"Падать на колени не буду"

Но сейчас ведущая не считает, что должна "биться головой" и публично извиняться из-за съемок в клипе российской группы.

"Мне очень жаль, что это задело такое количество людей. И это единственное, о чем я сожалею, что это многих обидело. Мне жаль, что это обидело даже моих поклонников, которые до этого там слушали стихи, а потом перестали. Но падать на колени и биться головой я не буду", - заявила Трегубова.

"Я себя уважаю и уважаю свои решения, которые были сделаны. Могу сказать, что надо всегда учитывать контекст. Сняться в клипе "Ленинграда" после полномасштабного вторжения - это для меня невозможно и неприемлемо", - добавила она.

Украинская актриса в клипе Шнурова (скриншот)

Но, по словам актрисы, в 2020 году "ситуация была несколько иной, у нас было множество концертов российских музыкантов, на них ходило множество украинцев". Также она добавила, что тогда "снималось кино на две страны", и это якобы не было противозаконным.

"У нас Россия оставалась главным экономическим партнером Украины. И в тот момент мне правда очень нравилась группа "Ленинград" и действительно я считала, что их клипы - это шедевры. В Украине таких клипов на тот момент не было", - заявила ведущая и отметила, что у нее была "крутая роль".