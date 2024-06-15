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Забудьте об этой безвкусице. 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образ

Суббота 15 июня 2024 08:46
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Забудьте об этой безвкусице. 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образ Что вышло из трендов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Все знают, что мода циклична. Но есть вещи, которые уже "вылетели" из трендов и не скоро туда вернутся. Теперь они могут испортить весь образ.

Какие летние вещи выдают безвкусицу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Шлепанцы на платформе

Эта обувь сначала была популярной среди девушек, которые хотят оставаться высокими и подчеркивать красоту ног даже на отдыхе. Впрочем, шлепки на платформе не только неудобные, сейчас они могут перечеркнуть всю концепцию образа, ведь часто выглядят неопрятно и грубо.

Забудьте об этой безвкусице. 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образ

Какая обувь вышла из моды (фото: instagram.com/kravets_hm)

Джинсы-скинни

Об этом говорят уже несколько сезонов. На смену тесным скинни уже давно пришли стильные бойфренды, интересные "момы" и другие джинсы. Впрочем, некоторые до сих пор предпочитают именно их. Скинни способны подчеркнуть лишнее на бедрах, а также их трудно соединить с современными и трендовыми вещами.

Забудьте об этой безвкусице. 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образ

Какие джинсы уже немодные (скриншот)

Маленькие клатчи

Многие помнят об этих сумочках еще со времен выпускных. Но иногда миниатюрные клатчи до сих пор можно встретить в магазинах, хотя они уже давно не в тренде. Существует множество альтернатив маленьким сумкам, и это определенно не клатч, который постоянно нужно держать в руках.

Забудьте об этой безвкусице. 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образКакие сумки уже вышли из моды (скриншот)

Экстремальные мини-юбки

Короткие платья и юбки очень актуальны именно летом. Но слишком откровенные "луки" уже не в тренде. Выбирайте вещи, в которых вы сможете наклониться, присесть или просто двигаться, и при этом не "засветите" то, что не должны видеть все вокруг.

Забудьте об этой безвкусице. 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образ

Какие юбки уже не в моде (скриншот)

Рубашки и футболки с пышными рукавами

Эти блузы очень долго были модными, особенно варианты с вышитыми рукавами-фонариками. Впрочем, ничто не вечно. Это касается и моды на излишний объем в плечах и локтях.

Забудьте об этой безвкусице. 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образ

Антитрендовая блуза на лето (скриншот)

К слову, недавно мы уже называли 7 трендовых мини-платьев, в которых вы покорите этот мир.

Кроме этого, ранее стало известно, 5 лучших идей летнег маникюра, который сделает ваши ручки изящными и красивыми.

При создании материала были использованы источники: Vogue, Who What Wear.

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