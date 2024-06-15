Забудьте об этой безвкусице. 5 антитрендовых вещей на лето, которые испортят весь образ

Все знают, что мода циклична. Но есть вещи, которые уже "вылетели" из трендов и не скоро туда вернутся. Теперь они могут испортить весь образ.

Шлепанцы на платформе

Эта обувь сначала была популярной среди девушек, которые хотят оставаться высокими и подчеркивать красоту ног даже на отдыхе. Впрочем, шлепки на платформе не только неудобные, сейчас они могут перечеркнуть всю концепцию образа, ведь часто выглядят неопрятно и грубо.

Какая обувь вышла из моды (фото: instagram.com/kravets_hm)

Джинсы-скинни

Об этом говорят уже несколько сезонов. На смену тесным скинни уже давно пришли стильные бойфренды, интересные "момы" и другие джинсы. Впрочем, некоторые до сих пор предпочитают именно их. Скинни способны подчеркнуть лишнее на бедрах, а также их трудно соединить с современными и трендовыми вещами.

Какие джинсы уже немодные (скриншот)

Маленькие клатчи

Многие помнят об этих сумочках еще со времен выпускных. Но иногда миниатюрные клатчи до сих пор можно встретить в магазинах, хотя они уже давно не в тренде. Существует множество альтернатив маленьким сумкам, и это определенно не клатч, который постоянно нужно держать в руках.

Какие сумки уже вышли из моды (скриншот)

Экстремальные мини-юбки

Короткие платья и юбки очень актуальны именно летом. Но слишком откровенные "луки" уже не в тренде. Выбирайте вещи, в которых вы сможете наклониться, присесть или просто двигаться, и при этом не "засветите" то, что не должны видеть все вокруг.

Какие юбки уже не в моде (скриншот)

Рубашки и футболки с пышными рукавами

Эти блузы очень долго были модными, особенно варианты с вышитыми рукавами-фонариками. Впрочем, ничто не вечно. Это касается и моды на излишний объем в плечах и локтях.

Антитрендовая блуза на лето (скриншот)