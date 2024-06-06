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Вафли из кабачков и сыра: рецепт питательного завтрака за полчаса

Четверг 06 июня 2024 11:02
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Вафли из кабачков и сыра: рецепт питательного завтрака за полчаса Кабачковые вафли с творогом (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Это блюдо - находка для тех, кто не знает, когда использовать старую вафельницу или что можно приготовить из кабачка. Но этот популярный овощ - универсальный продукт, из него можно готовить не только салаты, пироги или лапшу, но и необычные вафли.

О том, как готовить вафли из кабачка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинарной блоггерки Ирины Поштарук.

Что нужно для кабачковых вафель

Для того чтобы приготовить такой необычный и полезный завтрак или закуску, нужны следующие ингредиенты:

  • кабачки - 400 г;
  • мука - 120 г;
  • растительное масло - 3-4 ст. л.;
  • яйца - 2 шт.;
  • сметана - 2 ст. л.;
  • сыр (моцарелла или другой) - 120 г;
  • перец - по вкусу;
  • соль - 1/3 ч. л.

Как готовить вафли из кабачков

Помойте кабачки и удалите влагу салфетками или бумажными полотенцами. После этого натрите овощ на большой терке и отожмите из массы жидкость.

Натрите сыр на мелкой терке и добавьте в кабачковую массу. Перемешайте, разбейте в смесь яйца, добавьте сметану, посолите и поперчите.

Муку предварительно просейте - это поможет избежать комочков и сделает вафли более пышными - и добавьте к массе. Тщательно перемешайте ингредиенты и замесите тесто.

Смажьте вафельницу растительным маслом при необходимости и хорошо разогрейте прибор. После этого вылейте 2 ст. л. кабачкового теста в форму вафельницы.

Выпекайте до золотистого цвета 3-4 минуты. По желанию готовые вафли можно подавать со сметаной или сыром.

@iryna.poshtaruk

~КАБАЧКОВЫЕ ВАФЛИ~‍ Требуется: 400 грамм кабачков, 120 грамм твердого сыра, 2 яйца, 2 ст.л. сметаны, 120 грамм муки, 1/3ч.л соли. Для приготовления: Натереть кабачки на крупной терке и отжать лишнюю воду. Натереть сыр на мелкой терке и смешать с кабачком. Добавьте яйца, сметану и соль и хорошо перемешайте. Всыпать муку и вымешать тесто. Хорошо разогреть вафельницу и при необходимости смазать растительным маслом. Выложить по 2ст. л теста в форму и печь по 3-4 мин до золотистого цвета! Приятного аппетита! #вафли #кабачок #вафлизкабачка #скорый рецепт #кабачковые вафли #рецепты на украинском #рецепт Лето лето - Bakun Remix - Наталья Карпа

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить фритату со спаржей и сыром.

А также рассказывали, как готовить кабачки в пивном кляре.

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