Вафли из кабачков и сыра: рецепт питательного завтрака за полчаса

Это блюдо - находка для тех, кто не знает, когда использовать старую вафельницу или что можно приготовить из кабачка. Но этот популярный овощ - универсальный продукт, из него можно готовить не только салаты, пироги или лапшу, но и необычные вафли.

О том, как готовить вафли из кабачка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинарной блоггерки Ирины Поштарук.

Что нужно для кабачковых вафель

Для того чтобы приготовить такой необычный и полезный завтрак или закуску, нужны следующие ингредиенты:

кабачки - 400 г;

мука - 120 г;

растительное масло - 3-4 ст. л.;

яйца - 2 шт.;

сметана - 2 ст. л.;

сыр (моцарелла или другой) - 120 г;

перец - по вкусу;

соль - 1/3 ч. л.

Как готовить вафли из кабачков

Помойте кабачки и удалите влагу салфетками или бумажными полотенцами. После этого натрите овощ на большой терке и отожмите из массы жидкость.

Натрите сыр на мелкой терке и добавьте в кабачковую массу. Перемешайте, разбейте в смесь яйца, добавьте сметану, посолите и поперчите.

Муку предварительно просейте - это поможет избежать комочков и сделает вафли более пышными - и добавьте к массе. Тщательно перемешайте ингредиенты и замесите тесто.

Смажьте вафельницу растительным маслом при необходимости и хорошо разогрейте прибор. После этого вылейте 2 ст. л. кабачкового теста в форму вафельницы.

Выпекайте до золотистого цвета 3-4 минуты. По желанию готовые вафли можно подавать со сметаной или сыром.