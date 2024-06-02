Нежная запеканка с персиками: рецепт вкусного завтрака
Запеканка, пожалуй, одно из самых известных сырных блюд детства. А фрукты, особенно персики, заменяют сахар и делают вкус совершенно новым.
О том, как готовить запеканку с персиками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.
Что нужно для запеканки с персиками
Для того чтобы приготовить этот легкий завтрак, нужны следующие ингредиенты:
- творог - 500 г;
- консервированные персики - 200 г;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 40 г;
- сметана -100 мл;
- масло сливочное - 10 г;
- сода пищевая - 0.5 ч. л.
Как готовить запеканку с персиками
Для запеканки можно брать как консервированные, так и свежие персики, но во втором случае они будут не столь мягкими в готовом блюде.
Переложите в миску творог, добавьте яйца, сметану и соду. Перебейте все блендером до кремообразной массы. Добавьте муку и аккуратно перемешайте смесь.
Достаньте персики из банки, подождите, пока выйдет лишний сироп - или осторожно промокните фрукты бумажными полотенцами.
После этого нарежьте персики на небольшие кусочки. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и застелите дно пергаментом.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в форму половину творожной массы. Сверху, подальше от краев, равномерно выложите персики. Следующим слоем вылейте остаток творожной массы.
Выпекайте 40-45 минут. Если запеканка быстро подрумянилась, накройте форму фольгой.
После выпекания подождите, пока запеканка остынет в духовке с открытой дверцей - около часа. Не стоит сразу разрезать горячее блюдо - оно может "упасть".
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