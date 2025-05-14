Вышиванка из Ополья и джинсы из Zara: с чем сочетать вышитые сорочки в повседневной жизни

По ее словам, наибольшей популярностью сегодня пользуются лаконичные рубашки с вышивкой "белым по белому".

"Их часто выбирают как часть повседневных образов, и меня это очень радует. Ведь это означает, что вышитая рубашка становится не исключением, а нормой - естественной частью повседневной жизни", - объясняет дизайнер. Лаконичные рубашки с "белым по белому" (фото предоставлены дизайнером)

Изменилась и мотивация: люди ищут не просто красивое изделие, а его смысл. Им важно знать происхождение орнамента, символику и даже цвета.

"Особенно трогательно наблюдать, как молодежь открывает для себя вышиванку. Не как обязательный дресс-код на день вышиванки, а как часть себя", - добавляет она.

Как сочетать вышитую рубашку со стилем "кэжуал"

"Если это вышитая блузка, то сочетаю ее с джинсами, классическими брюками или юбками. Это может быть как легкий дневной образ, так и более изысканный для встреч или событий", - рассказывает дизайнер.

По ее словам, в теплое время года она ежедневно носит льняные платья с вышивкой. А пиджаки из коллекций бренда - удобный вариант на межсезонье. Как сочетать вышитую рубашку со стилем "кэжуал" (фото предоставлены дизайнером)

"Они идеально работают как верхняя одежда и добавляют образу структуры, даже если под ним простая льняная рубашка", - говорит она.

Одна из коллекций бренда вдохновлена регионом Ополье, который охватывает часть Галичины и Львовщины. В ней традиционные орнаменты трансформированы в современные силуэты: платья, блузки, жакеты. Как сочетать вышитую рубашку со стилем "кэжуал" (фото предоставлены дизайнером)