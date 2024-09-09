Выше Эйфелевой башни: 5 уникальных телебашен Украины

Когда-то Эйфелева башня поражала воображение современников своими размерами, а сегодня в Украине много гораздо более высоких сооружений. Это - телебашни, также почти прикасающиеся к облакам. В каких городах Украины находятся 5 наиболее величественных металлических сооружений?

Киевская телебашня: самая высокая цельнометаллическая башня мира

Киевская телебашня, построенная в 1973 году, по сей день остается самой высокой цельнометаллической конструкцией в мире. Ее высота достигает 385 метров, и она превосходит знаменитую Эйфелеву башню на 60 метров, хотя весит в три раза меньше - всего 2700 тонн.

Башня состоит из стальных труб разного диаметра, а уникальность конструкции состоит в том, что при монтаже не использовали болты или заклепки - все соединения выполнены методом электросварки.

Этот объект строился методом наращивания, когда под более высокие части конструкции заводили нижние. Проект разработал киевский институт «УкрНИИпроектстальконструкция», а для сварки швов использовали автоматы, разработанные в Институте электросварки имени Е. А. Патона.

Киевская телебашня (фото: Википедия)

Винницкая телебашня: вантовое сооружение

Винницкая телебашня является одним из самых высоких телевизионных сооружений в Украине, ее высота составляет 354 метра. Эта вантовая конструкция, построенная в 1961 году, выполнена из стальных труб, диаметр которых достигает двух метров.

Отличительной особенностью этой башни являются поперечные перекладины, расположенные под углом 120 градусов, к которым крепятся поддерживающие конструкцию тросы. Внутри башни находится лифт, поднимающийся на высоту до 309 метров, имея восемь остановок.

Винницкая телебашня стала прототипом для подобных построек, построенных во многих городах бывшего СССР.

Винницкая телебашня (фото: Википедия)

Харьковская телебашня: секционная и сетчатая

Харьковская телебашня с высотой 240,7 метра является одной из самых известных телебашен Украины. Сооруженная по принципу сетчатой конструкции, она имеет просторные секции, значительно облегчающие монтаж и обеспечивающие стабильность фундамента.

К сожалению, башня частично была разрушена в 2024 году во время российских ракетных обстрелов. Ее уникальная конструкция позволяла соединять центральный ствол и базу простым способом, что сделало ее очень надежной и удобной в эксплуатации до момента повреждения.

Харьковская телебашня (фото: Википедия)

Хмельницкая телебашня: металлический гигант

Хмельницкая телебашня высотой 208 метров является типичным представителем решетчатых пространственных конструкций. Ее строительство было завершено в 1980 году и до сих пор служит для трансляции телевидения и радио.

Верхняя площадка башни расположена на высоте 196 метров, а сама антенна прибавляет еще 28 метров к общей высоте.

Аналогичные башни можно встретить в других городах Украины, таких как Мариуполь, Мелитополь и Хуст.

Хмельницкая телебашня (фото: Википедия)

Львовская телебашня: жемчужина на Замковой горе

Львовская телебашня, расположенная на Замковой горе, имеет высоту 192 метра вместе с антеннами. Построенный по типовому проекту 3803-КМ, он отличается пирамидальной структурой до 155 метров, после чего переходит в призматическую форму.

Верхняя площадка находится на высоте 180 метров, где установлена труба для антенны.

Такие же башни построены в других городах, таких как Луганск, Одесса, Черновцы и Черкассы, что делает Львовскую телебашню частью большой сети типичных телебашен советского периода.

Львовская телебашня (фото: Википедия)