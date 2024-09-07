Представьте, что снова можно путешествовать: 6 самых красивых аэропортов мира

Представьте себе, что мы снова можем путешествовать по миру без каких-либо препятствий и запретов. Самый быстрый путь преодолеть расстояние - это самолет, а где садятся на самолет? В аэропорту! Но какие 6 аэропортов мира настолько круты, что почти заменяют собой все впечатления от путешествия?

РБК-Украина (проект Styler) показывает фотографии величайших аэропортов мира и рассказывает об их особенностях.

Китайский аэропорт Дасин

Аэропорт Дасин стал настоящей жемчужиной современной авиации Китая. Его стоимость оценивается примерно в 11,5 миллиарда долларов, что делает этот проект самым дорогим в истории китайской гражданской авиации.

Главный терминал аэропорта поражает своими масштабами, занимая площадь почти в 1 миллион квадратных метров. Кроме того, крыша этого терминала признана самой большой в мире стальной крышей - по размеру она равна 25 футбольным полям.

Аэропорт расположен в 46 километрах от Пекина и способен принимать до 620 тысяч рейсов в год. Это позволяет обслуживать до 72 миллионов пассажиров и перевозить около 2 миллионов тонн грузов.

Аэропорт Дасин (фото: Википедия)

Стамбульский мега-аэропорт

Новый аэропорт Стамбула - это грандиозный проект, который после завершения в 2027 году будет иметь площадь больше Манхэттена. Его проект был разработан известной лондонской фирмой Grimshaw с участием Haptic и Nordic, что придало архитектуре аэропорта уникальные черты, вдохновленные историей и культурой Стамбула.

Одна из самых выдающихся деталей - диспетчерская башня, выполненная в форме тюльпана, являющегося национальным символом Турции. Кроме того, главный транзитный зал оформлен в виде пролива Босфор, придающего местному колориту.

Еще до официального открытия президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что этот аэропорт станет самым большим в мире, способным обслуживать до 150 миллионов пассажиров ежегодно, с потенциальным расширением до 200 миллионов.

Аэропорт будет иметь более 350 направлений и уже на первом этапе включает в себя такие объекты, как основной терминал на 90 миллионов пассажиров, паркинг на 12 тысяч мест, а также 5 взлетно-посадочных полос.

Новый аэропорт в Стамбуле (фото: Budport.com.ua)

Экологический аэропорт Чанги в Сингапуре

Аэропорт Чанги в Сингапуре является примером того, как архитекторы воплощают экологические идеи в авиации. Компания Safdie Architects создала настоящий шедевр, неоднократно признававшийся лучшим аэропортом мира.

Самая известная часть этого аэропорта - это терминал Jewel Changi, известный своим зеленым дизайном и самым высоким в мире крытым водопадом. Вода падает с вершины стального купола, создавая незабываемое зрелище для пассажиров.

На верхнем уровне расположен Canopy Park, который включает в себя 13 тысяч квадратных метров садов, пешеходных дорожек, детских площадок и топиарий для животных. Также здесь более 280 магазинов, ресторанов и даже отель для удобства путешественников.

Аэропорт Чанги в Сингапуре (фото: Википедия)

Обновлен аэропорт О'Хара в Чикаго

Аэропорт О'Хара в Чикаго получил новый толчок к развитию благодаря проекту расширения стоимостью 8,5 миллиарда долларов. Студия Gang выиграла тендер на этот проект, соревнуясь с такими архитектурными гигантами, как Santiago Calatrava и Norman Foster.

Новый терминал получил современный дизайн с "решетчатым" фасадом, придающий сооружению необычный вид. Огромный атриум наполнен растениями и имеет детали из натурального дерева, создавая спокойную и уютную атмосферу для пассажиров.

Аэропорт О'Хара (фото: Budport.com.ua)

Панамский аэропорт Токумен - футуристическое пространство

В январе 2019 года в Панаме открылся новый терминал аэропорта Токумен, по своему дизайну напоминающий космический корабль. Это сооружение, созданное под руководством Нормана Фостера, гармонично вписывается в панамский ландшафт, создавая незабываемые виды как снаружи, так и внутри.

В центре терминала расположен сад, усаженный растительностью из тропических лесов Панамы, что придает помещению ощущение природной гармонии. Современные технологии и уникальный дизайн делают этот терминал одним из самых привлекательных для путешественников.

Аэропорт Токумен, Панама (фото: Budport.com.ua)

Аэропорт Мюнхена - от пива до серфинга

Международный аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене известен не только как важный авиационный узел, но и как место, где можно отведать настоящее немецкое пиво. Уникальный пивоваренный завод прямо на территории аэропорта предлагает свежее пиво, которое можно смаковать с традиционными баварскими сосисками.

Но если вам хочется более активного досуга во время длительной пересадки, то этот аэропорт также предлагает интересную экскурсию, включающую посещение терминалов, ангаров и даже встречу с крупнейшим самолетом в мире - Airbus A380.

Для ищущих еще больше развлечений в аэропорту даже есть возможность бесплатно попробовать серфинг на искусственных волнах!

Аэропорт Мюнхена (фото: Википедия)