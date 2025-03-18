"Вішати лапшу на вуха" и "рідко, але мітко": что не так с этими крылатыми фразами и где ошибка?

Часто в повседневной речи можно услышать фразеологизмы, которые являются дословным переводом с русского. Это результат длительного языкового влияния и политики вытеснения украинского во время существования СССР.

Однако наш язык богат на выразительные, образные обороты, поэтому стоит избегать калек и суржика, выбирая естественные украинские соответствия.

Как отмечает языковед Мария Словолюб, фразеологизмы не следует переводить буквально - важно найти уместный украинский вариант и использовать именно его.

"Він рідко, але влучно вішає комусь лапшу на вуха" - знакомая конструкция? Но как передать это на украинском? Выражение "рідко та мітко" не переводится дословно, поэтому лучше выбирать устоявшиеся украинские соответствия. Поэтому не замыливаем глаза друг другу и заботимся о чистоте языка", - отмечает языковед.

"Рідко та мітко" можно заменить такими выражениями:

хоч раз, та гаразд

хоч уряди-годи, та влучно

хоч раз, та попереду

Пример из литературы:

"Любий Михайлику!.. не гнівайся, що так рідко пишу, але ж бачиш, - раз та гаразд" (Леся Українка).

"Вішати лапшу на вуха" имеет естественный украинский аналог - замыливать глаза.

Пример из литературы:

"Що впадало в око на цьому засіданні? По-перше. Ніякого прикрашування дійсності, ніякого замилювання очей" (Остап Вишня).

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