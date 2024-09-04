Вішак, вішалка чи плечики? Как сказать правильно и не совершить ошибку

В словарях украинского языка есть только три слова: вішак, плічка та вішалка. Однако плічка - это не простая вешалка, а вешалка для одежды в виде изогнутой палки, изготовленной из разных материалов, с крючком посередине.

Фактически это упрощенная форма вішака, без возможности повесить штаны на поперечный шест, который есть на обычных вешалках.

Однозначного ответа, какое слово более правильно - "вішак" или "вішалка", нет. Этимологический словарь А. С. Мельничука указывает на то, что слово "вішак" более присуще украинскому языку. А уже за ним следует слово "вішалка".

Само слово "вішак" совместно с древнерусским вѣсити (висеть), польским wieszać, чешским věsiti, старославянским вѣшати, которые все происходят от праславянского: věšiti (вешать). Поэтому, судя по словарю, пожалуй, наиболее естественно употреблять короткое и понятное "вішак".

Интересно, что слово "вішак" испокон веков употребляется на Полесье. В свое время это подтвердил ученый Григорий Аркушин в своей монографии "Именное словообразование западнополесского говора". В книге автор также представляет значение слова "вішак" на Полесье - "жердь под потолком для одежды", "крюк, чтобы вешать одежду".

То есть, это слово живет уже не одну сотню лет и имеет очень конкретное значение, а также украинскую диалектическую основу.

Слово "вішак" популярно в художественной литературе и его можно встретить как в произведениях 100-летней давности, так и у современных авторов.

"Пресвітер розглядав ранкове небо, коли вони з’явились за жовтими стеблами кукурудзи, що торохкотіли, як вішаки в порожній хаті". (Сергій Жадан, Ворошиловград)

"Одяг виявився як на нього шитий, навіть знайдені під вішаком “лакерки” ніде не тиснули". (Юрій Андрухович, Рекреації (Збірник))

"Акуратно укладає його на вішак, прикриває зверх охоронним папером і вішає на призначене місце на стіні". (Ірина Вільде, Сестри Річинські).

Наиболее распространено слово "вішак" на западе и в центре страны. А вот "плічка" и "тремпелі" - восток Украины. В последнее время это слово приобрело популярность и постепенно вытесняет другие варианты - "вішалка", "плечики", "плічка" и "тремпелі".