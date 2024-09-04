Вішак, вішалка чи плечики? Як сказати правильно і не зробити помилку

У словниках української мови є лише три слова: вішак, плічка та вішалка. Проте, плічка - це не простий вішак, а вішалка для одягу у вигляді вигнутої палки, виготовленої з різних матеріалів, з гачком посередині.

Фактично це спрощена форма вішака, без можливості повісити штани на поперечну жердину, яка є на звичайних вішаках.

Однозначної відповіді, яке слово більш правильне - "вішак" чи "вішалка", немає. Етимологічний словник О. С. Мельничука вказує на те, що слово "вішак" більш властиве для української мови. А вже за ним йде слово "вішалка".

Саме слово "вішак" спільне із давньоруським вѣсити (вісити), польським wieszać, чеським věsiti, старослов’янське вѣшати, які усі походять від праслов’янського: věšiti (вішати). Тому, судячи зі словника, мабуть, найбільш природно вживати коротке і зрозуміле "вішак".

Цікаво, що слово "вішак" споконвіків вживається на Поліссі. Свого часу це підтвердив науковець Григорій Аркушин у своїй монографії "Іменний словотвір західнополіського говору". У книжці автор також подає значення слова "вішак" на Поліссі - "жердина під стелею для одягу", "гак, щоб вішати одяг".

Тобто, це слово живе уже не одну сотню років і має дуже конкретне значення, а також українське діалектичне підґрунтя.

Слово "вішак" популярне в художній літературі і його можна зустріти як у творах 100-річної давності, так і у сучасних авторів.

"Пресвітер розглядав ранкове небо, коли вони з’явились за жовтими стеблами кукурудзи, що торохкотіли, як вішаки в порожній хаті". (Сергій Жадан, Ворошиловград)

"Одяг виявився як на нього шитий, навіть знайдені під вішаком “лакерки” ніде не тиснули". (Юрій Андрухович, Рекреації (Збірник))

"Акуратно укладає його на вішак, прикриває зверх охоронним папером і вішає на призначене місце на стіні". (Ірина Вільде, Сестри Річинські).

Найбільш поширене слово "вішак" на заході та в центрі країни. А от "плічка" та "тремпелі" - схід України. Останнім часом це слово набуло популярності та поступово витісняє інші варіанти - "вішалка", "плечики", "плічка" та "тремпелі".