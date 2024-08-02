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Как и когда появилось в украинском языке слово "тиць"

Пятница 02 августа 2024 08:00
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Как и когда появилось в украинском языке слово "тиць" Что означает слово "тиць" и как оно появилось (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Слово "тиць" активно использовали наши предки. Они говорили "Тиць-Гриць" и об этом Грице все становилось ясно. Никаких иллюзий или сантиментов.

Как появилось это слово, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество "Словопис" в Facebook.

Маленькое слово "тиць" имеет большую недооцененность. Слово "тиць" учит нас высказываться конкретно и не придумывать там, где ничего нет. Ибо там может быть только "тиць".

"Слово тиць обозначает внезапное, неожиданное действие, когда кто-нибудь или что-нибудь бросается, тычется куда-то, появляется где-то, внезапно останавливается", - говорится в сообщении.

Пример:

"Тиць Панька в око - Панько каже, шо глибоко!" - говорит еще одна украинская пословица. А как иначе может быть с нашим тиць?

"Переходите по ссылке", - говорят или пишут часто вместо того, чтобы сказать прямо: "тицькайте сюди" или "тицяй сюди!".

Происхождение слова - праславянское, но именно в украинском языке оно приобрело такую конкретику и колорит.

Придумывая это слово, наши предки вполне могли предвидеть и цифровое будущее. И для всех этих наших гаджетов предусмотрительно еще и дополнительное и нужное слово нам придумали.

"Разные могут быть версии и расследования по появлению тиць. А мы же вам желаем, чтобы в жизни было много приятных внезапностей, то есть много счастливых тиць", - подытожили в сообщении.

Раньше мы писали о том, как и когда правильно использовать слова "олія, масло и мастило".

А еще рассказывали о том, правильно ли употреблять слова "жарко" и "спекотно".

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